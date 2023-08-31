https://ria.ru/20230831/temperatura-1893406305.html

В европейской части России в сентябре ожидается температура выше нормы

В европейской части России в сентябре ожидается температура выше нормы - РИА Новости, 31.08.2023

В европейской части России в сентябре ожидается температура выше нормы

Температуры в среднем выше климатической нормы прогнозируются в сентябре в европейской части России, на Урале и в Сибири, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:46

2023-08-31T14:46

2023-08-31T14:46

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

отдых в россии

урал

красноярский край

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Температуры в среднем выше климатической нормы прогнозируются в сентябре в европейской части России, на Урале и в Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Европейская территория России и Урал, и Сибирь прогнозируется с аномалией положительной, значительно положительной", - сказал Вильфанд. По словам синоптика, в южной половине Дальневосточного округа температурный фон в сентябре также будет около и выше нормы, на востоке Красноярского края - около и ниже нормы, на северо-востоке Якутии – ниже нормы.

https://ria.ru/20230825/pogoda-1892140533.html

россия

урал

красноярский край

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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, отдых в россии, урал, красноярский край