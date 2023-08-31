https://ria.ru/20230831/tekhnika-1893368661.html

ВСУ стали экономить технику на Запорожском фронте

ВСУ стали экономить технику на Запорожском фронте - РИА Новости, 31.08.2023

ВСУ стали экономить технику на Запорожском фронте

Украинские войска в Запорожской области из-за больших потерь стали экономить технику и действовать одной пехотой, сообщил РИА Новости в четверг глава... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:00

2023-08-31T13:00

2023-08-31T13:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска в Запорожской области из-за больших потерь стали экономить технику и действовать одной пехотой, сообщил РИА Новости в четверг глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Действуют без техники. Ее используют только для доставки пехоты и сразу же дергают обратно. Экономят, так как ее наши ребята уже пожгли очень много", - сказал Рогов. По его словам, по местам скопления украинских боевиков российской авиацией нанесены упреждающие удары в Ореховском и Запорожском районах. "Попадания были точные и чувствительные для противника", - отметил Рогов. В последние недели ситуация вокруг Работино стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

https://ria.ru/20230831/oborona-1893341200.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, владимир рогов, запорожская область