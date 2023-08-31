https://ria.ru/20230831/tekhnika-1893368661.html
ВСУ стали экономить технику на Запорожском фронте
ВСУ стали экономить технику на Запорожском фронте - РИА Новости, 31.08.2023
ВСУ стали экономить технику на Запорожском фронте
Украинские войска в Запорожской области из-за больших потерь стали экономить технику и действовать одной пехотой, сообщил РИА Новости в четверг глава... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:00
2023-08-31T13:00
2023-08-31T13:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска в Запорожской области из-за больших потерь стали экономить технику и действовать одной пехотой, сообщил РИА Новости в четверг глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Действуют без техники. Ее используют только для доставки пехоты и сразу же дергают обратно. Экономят, так как ее наши ребята уже пожгли очень много", - сказал Рогов. По его словам, по местам скопления украинских боевиков российской авиацией нанесены упреждающие удары в Ореховском и Запорожском районах. "Попадания были точные и чувствительные для противника", - отметил Рогов. В последние недели ситуация вокруг Работино стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
https://ria.ru/20230831/oborona-1893341200.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Запорожская область
ВСУ стали экономить технику на Запорожском фронте
Рогов: ВСУ стали экономить технику на Запорожском фронте из-за больших потерь
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска в Запорожской области из-за больших потерь стали экономить технику и действовать одной пехотой, сообщил РИА Новости в четверг глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Действуют без техники. Ее используют только для доставки пехоты и сразу же дергают обратно. Экономят, так как ее наши ребята уже пожгли очень много", - сказал Рогов.
По его словам, по местам скопления украинских боевиков российской авиацией нанесены упреждающие удары в Ореховском и Запорожском районах.
"Попадания были точные и чувствительные для противника", - отметил Рогов.
В последние недели ситуация вокруг Работино стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. ВСУ
обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак
.
ВС России предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области