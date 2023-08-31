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Жителя Кузбасса, посадившего сына на цепь, будут судить - РИА Новости, 31.08.2023
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12:03 31.08.2023 (обновлено: 13:08 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/syn-1893354130.html
Жителя Кузбасса, посадившего сына на цепь, будут судить
Жителя Кузбасса, посадившего сына на цепь, будут судить - РИА Новости, 31.08.2023
Жителя Кузбасса, посадившего сына на цепь, будут судить
Житель Кузбасса, приковавший на несколько часов цепью к батарее сына, самовольно уходящего на прогулку, пойдет под суд, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:03
2023-08-31T13:08
происшествия
россия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 31 авг – РИА Новости. Житель Кузбасса, приковавший на несколько часов цепью к батарее сына, самовольно уходящего на прогулку, пойдет под суд, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Кузбасса, обвиняемого в совершении преступления по п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). "По версии следствия, в январе текущего года обвиняемый, поругавшись с 14-летним сыном из-за самовольных уходов на прогулку, приковал подростка металлической цепью к трубе отопления, тем самым лишив его на несколько часов свободы. О преступной деятельности мужчины стало известно сотрудникам полиции, в доверительной беседе с которыми мальчик подтвердил факт лишения его свободы отцом", – сообщает ведомство. Материалы были переданы в следственные органы. Отмечается, что обвиняемый со следствием сотрудничал, вину признал. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
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происшествия, россия, кемеровская область
Происшествия, Россия, Кемеровская область
Жителя Кузбасса, посадившего сына на цепь, будут судить

Жителя Кузбасса, приковавшего сына цепью к батарее, будут судить

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 31 авг – РИА Новости. Житель Кузбасса, приковавший на несколько часов цепью к батарее сына, самовольно уходящего на прогулку, пойдет под суд, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Кузбасса, обвиняемого в совершении преступления по п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).
«
"По версии следствия, в январе текущего года обвиняемый, поругавшись с 14-летним сыном из-за самовольных уходов на прогулку, приковал подростка металлической цепью к трубе отопления, тем самым лишив его на несколько часов свободы. О преступной деятельности мужчины стало известно сотрудникам полиции, в доверительной беседе с которыми мальчик подтвердил факт лишения его свободы отцом", – сообщает ведомство.
Материалы были переданы в следственные органы.
Отмечается, что обвиняемый со следствием сотрудничал, вину признал.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
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