https://ria.ru/20230831/syn-1893354130.html

Жителя Кузбасса, посадившего сына на цепь, будут судить

Жителя Кузбасса, посадившего сына на цепь, будут судить - РИА Новости, 31.08.2023

Жителя Кузбасса, посадившего сына на цепь, будут судить

Житель Кузбасса, приковавший на несколько часов цепью к батарее сына, самовольно уходящего на прогулку, пойдет под суд, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:03

2023-08-31T12:03

2023-08-31T13:08

происшествия

россия

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

КЕМЕРОВО, 31 авг – РИА Новости. Житель Кузбасса, приковавший на несколько часов цепью к батарее сына, самовольно уходящего на прогулку, пойдет под суд, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Кузбасса, обвиняемого в совершении преступления по п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). "По версии следствия, в январе текущего года обвиняемый, поругавшись с 14-летним сыном из-за самовольных уходов на прогулку, приковал подростка металлической цепью к трубе отопления, тем самым лишив его на несколько часов свободы. О преступной деятельности мужчины стало известно сотрудникам полиции, в доверительной беседе с которыми мальчик подтвердил факт лишения его свободы отцом", – сообщает ведомство. Материалы были переданы в следственные органы. Отмечается, что обвиняемый со следствием сотрудничал, вину признал. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230804/pokushenie-1888172838.html

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, кемеровская область