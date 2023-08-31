https://ria.ru/20230831/sudba-1893315070.html

"Та же судьба". Киеву сообщили ужасные новости об F-16

"Та же судьба". Киеву сообщили ужасные новости об F-16 - РИА Новости, 31.08.2023

"Та же судьба". Киеву сообщили ужасные новости об F-16

Недостаточная подготовка украинских пилотов к полетам на американских F-16 приведет к уничтожению истребителей, пишет исследователь геополитики и политической... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T09:24

2023-08-31T09:24

2023-08-31T17:48

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пентагон

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Недостаточная подготовка украинских пилотов к полетам на американских F-16 приведет к уничтожению истребителей, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS."Украинских пилотов, прошедших шестимесячный курс обучения, ждет та же судьба, что и солдат ВСУ с западными оружием и подготовкой, задействованных в контрнаступлении, — они будут уничтожены", — утверждает эксперт.По его словам, украинских летчиков, обученных летать на F-16, будут сбивать гораздо более опытные российские военные, так как качественная подготовка занимает не полгода, а до пяти лет. С такими короткими сроками украинцы смогут выполнять лишь только самые базовые маневры, из-за чего желаемые Киевом истребители будут бесполезны для ВСУ."Но, как уже должен был понять Запад, они имеют дело не с деревенщинами в Афганистане, вооруженными автоматами АК-47, а с передовыми и высокопрофессиональными российскими вооруженными силами, для которых лучшие пилоты имеют важное значение", — подытожил исследователь.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.

https://ria.ru/20230830/zelenskiy-1893213246.html

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в мире, украина, пентагон, f-16, киев, вооруженные силы украины