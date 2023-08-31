Рейтинг@Mail.ru
"Та же судьба". Киеву сообщили ужасные новости об F-16 - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 31.08.2023 (обновлено: 17:48 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/sudba-1893315070.html
"Та же судьба". Киеву сообщили ужасные новости об F-16
"Та же судьба". Киеву сообщили ужасные новости об F-16 - РИА Новости, 31.08.2023
"Та же судьба". Киеву сообщили ужасные новости об F-16
Недостаточная подготовка украинских пилотов к полетам на американских F-16 приведет к уничтожению истребителей, пишет исследователь геополитики и политической... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:24
2023-08-31T17:48
в мире
украина
пентагон
f-16
киев
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891954798_0:66:3071:1793_1920x0_80_0_0_bdec91676cb2b80ef6b61d2b5f0723b6.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Недостаточная подготовка украинских пилотов к полетам на американских F-16 приведет к уничтожению истребителей, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.&quot;Украинских пилотов, прошедших шестимесячный курс обучения, ждет та же судьба, что и солдат ВСУ с западными оружием и подготовкой, задействованных в контрнаступлении, — они будут уничтожены&quot;, — утверждает эксперт.По его словам, украинских летчиков, обученных летать на F-16, будут сбивать гораздо более опытные российские военные, так как качественная подготовка занимает не полгода, а до пяти лет. С такими короткими сроками украинцы смогут выполнять лишь только самые базовые маневры, из-за чего желаемые Киевом истребители будут бесполезны для ВСУ.&quot;Но, как уже должен был понять Запад, они имеют дело не с деревенщинами в Афганистане, вооруженными автоматами АК-47, а с передовыми и высокопрофессиональными российскими вооруженными силами, для которых лучшие пилоты имеют важное значение&quot;, — подытожил исследователь.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
https://ria.ru/20230830/zelenskiy-1893213246.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891954798_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_551a0cfa96c45178c82f59aec08de50a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, пентагон, f-16, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Пентагон, F-16, Киев, Вооруженные силы Украины
"Та же судьба". Киеву сообщили ужасные новости об F-16

infoBRICS: F-16 будут так же уничтожены, как и любая другая западная техника ВСУ

CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / F-16 break over BodøИстребители F-16 Королевских ВВС Норвегии
Истребители F-16 Королевских ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / F-16 break over Bodø
Истребители F-16 Королевских ВВС Норвегии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Недостаточная подготовка украинских пилотов к полетам на американских F-16 приведет к уничтожению истребителей, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.
«

"Украинских пилотов, прошедших шестимесячный курс обучения, ждет та же судьба, что и солдат ВСУ с западными оружием и подготовкой, задействованных в контрнаступлении, — они будут уничтожены", — утверждает эксперт.

По его словам, украинских летчиков, обученных летать на F-16, будут сбивать гораздо более опытные российские военные, так как качественная подготовка занимает не полгода, а до пяти лет. С такими короткими сроками украинцы смогут выполнять лишь только самые базовые маневры, из-за чего желаемые Киевом истребители будут бесполезны для ВСУ.
«

"Но, как уже должен был понять Запад, они имеют дело не с деревенщинами в Афганистане, вооруженными автоматами АК-47, а с передовыми и высокопрофессиональными российскими вооруженными силами, для которых лучшие пилоты имеют важное значение", — подытожил исследователь.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
"Попали в капкан". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в Киеве
Вчера, 17:07
 
В миреУкраинаПентагонF-16КиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала