"Та же судьба". Киеву сообщили ужасные новости об F-16
infoBRICS: F-16 будут так же уничтожены, как и любая другая западная техника ВСУ
Истребители F-16 Королевских ВВС Норвегии. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Недостаточная подготовка украинских пилотов к полетам на американских F-16 приведет к уничтожению истребителей, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.
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"Украинских пилотов, прошедших шестимесячный курс обучения, ждет та же судьба, что и солдат ВСУ с западными оружием и подготовкой, задействованных в контрнаступлении, — они будут уничтожены", — утверждает эксперт.
По его словам, украинских летчиков, обученных летать на F-16, будут сбивать гораздо более опытные российские военные, так как качественная подготовка занимает не полгода, а до пяти лет. С такими короткими сроками украинцы смогут выполнять лишь только самые базовые маневры, из-за чего желаемые Киевом истребители будут бесполезны для ВСУ.
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"Но, как уже должен был понять Запад, они имеют дело не с деревенщинами в Афганистане, вооруженными автоматами АК-47, а с передовыми и высокопрофессиональными российскими вооруженными силами, для которых лучшие пилоты имеют важное значение", — подытожил исследователь.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.