https://ria.ru/20230831/sud-1893301906.html

В Красноярском крае будут судить женщину, ее мужа и зятя за истязание детей

В Красноярском крае будут судить женщину, ее мужа и зятя за истязание детей - РИА Новости, 31.08.2023

В Красноярском крае будут судить женщину, ее мужа и зятя за истязание детей

Следователи в Красноярском крае завершили расследование уголовного дела об истязании женщиной, ее мужем и зятем четырех опекаемых детей, сообщает региональный... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T06:34

2023-08-31T06:34

2023-08-31T11:43

красноярский край

происшествия

боготольский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 31 авг – РИА Новости. Следователи в Красноярском крае завершили расследование уголовного дела об истязании женщиной, ее мужем и зятем четырех опекаемых детей, сообщает региональный главк СК. Следователи полагают, что в 2016 и 2020 году обвиняемая женщина, проживая в селе Юрьевка Боготольского района, оформила опеку над четырьмя детьми - трех, 11 лет и двух восьмилетних девочек. Вместе с зятем и мужем они систематически били девочек руками и ногами, а также прорезиненным шнуром, деревянной палкой, деревянным прутом. Кроме того, они оскорбляли их. В июле 2021 года обвиняемые привязали одну из девочек к дереву скотчем. "Завершено расследование уголовного дела об истязании четырех опекаемых детей в селе Юрьевка Боготольского района. В рамках расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступлений 54-летней жительницы села Юрьевка Боготольского района Красноярского края, являвшейся опекуном детей, ее 54-летнего супруга и их 23-летнего зятя", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в зависимости от роли в деле они обвиняются в истязании, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего. Дети были изъяты из семьи, им пришлось пройти курс реабилитации. Три девочки находятся под опекой в других семьях, а старшая, достигшая 18 лет, учится в колледже. Все обвиняемые находятся под арестом. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

https://ria.ru/20230526/arest-1874467032.html

https://ria.ru/20230721/mat-1885610515.html

красноярский край

боготольский район

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красноярский край, происшествия, боготольский район, следственный комитет россии (ск рф)