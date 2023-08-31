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В Красноярском крае будут судить женщину, ее мужа и зятя за истязание детей - РИА Новости, 31.08.2023
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06:34 31.08.2023 (обновлено: 11:43 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/sud-1893301906.html
В Красноярском крае будут судить женщину, ее мужа и зятя за истязание детей
В Красноярском крае будут судить женщину, ее мужа и зятя за истязание детей - РИА Новости, 31.08.2023
В Красноярском крае будут судить женщину, ее мужа и зятя за истязание детей
Следователи в Красноярском крае завершили расследование уголовного дела об истязании женщиной, ее мужем и зятем четырех опекаемых детей, сообщает региональный... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T06:34
2023-08-31T11:43
красноярский край
происшествия
боготольский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 31 авг – РИА Новости. Следователи в Красноярском крае завершили расследование уголовного дела об истязании женщиной, ее мужем и зятем четырех опекаемых детей, сообщает региональный главк СК. Следователи полагают, что в 2016 и 2020 году обвиняемая женщина, проживая в селе Юрьевка Боготольского района, оформила опеку над четырьмя детьми - трех, 11 лет и двух восьмилетних девочек. Вместе с зятем и мужем они систематически били девочек руками и ногами, а также прорезиненным шнуром, деревянной палкой, деревянным прутом. Кроме того, они оскорбляли их. В июле 2021 года обвиняемые привязали одну из девочек к дереву скотчем. "Завершено расследование уголовного дела об истязании четырех опекаемых детей в селе Юрьевка Боготольского района. В рамках расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступлений 54-летней жительницы села Юрьевка Боготольского района Красноярского края, являвшейся опекуном детей, ее 54-летнего супруга и их 23-летнего зятя", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в зависимости от роли в деле они обвиняются в истязании, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего. Дети были изъяты из семьи, им пришлось пройти курс реабилитации. Три девочки находятся под опекой в других семьях, а старшая, достигшая 18 лет, учится в колледже. Все обвиняемые находятся под арестом. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
https://ria.ru/20230526/arest-1874467032.html
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красноярский край
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красноярский край, происшествия, боготольский район, следственный комитет россии (ск рф)
Красноярский край, Происшествия, Боготольский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае будут судить женщину, ее мужа и зятя за истязание детей

В Красноярском крае будут судить мужа, жену и зятя за истязание опекаемых детей

© СУ СК по Красноярскому краю и Республике ХакасияОдна из подозреваемых по делу об истязании детей в Красноярском крае. Кадр видео
Одна из подозреваемых по делу об истязании детей в Красноярском крае. Кадр видео
© СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Одна из подозреваемых по делу об истязании детей в Красноярском крае. Кадр видео
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 31 авг – РИА Новости. Следователи в Красноярском крае завершили расследование уголовного дела об истязании женщиной, ее мужем и зятем четырех опекаемых детей, сообщает региональный главк СК.
Следователи полагают, что в 2016 и 2020 году обвиняемая женщина, проживая в селе Юрьевка Боготольского района, оформила опеку над четырьмя детьми - трех, 11 лет и двух восьмилетних девочек. Вместе с зятем и мужем они систематически били девочек руками и ногами, а также прорезиненным шнуром, деревянной палкой, деревянным прутом. Кроме того, они оскорбляли их. В июле 2021 года обвиняемые привязали одну из девочек к дереву скотчем.
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"Завершено расследование уголовного дела об истязании четырех опекаемых детей в селе Юрьевка Боготольского района. В рамках расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступлений 54-летней жительницы села Юрьевка Боготольского района Красноярского края, являвшейся опекуном детей, ее 54-летнего супруга и их 23-летнего зятя", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в зависимости от роли в деле они обвиняются в истязании, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего.
Дети были изъяты из семьи, им пришлось пройти курс реабилитации. Три девочки находятся под опекой в других семьях, а старшая, достигшая 18 лет, учится в колледже. Все обвиняемые находятся под арестом. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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