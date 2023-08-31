https://ria.ru/20230831/struktura-1893498389.html

Медведев: БРИКС утвердилась в мире как крупная и авторитетная структура

Медведев: БРИКС утвердилась в мире как крупная и авторитетная структура - РИА Новости, 31.08.2023

Медведев: БРИКС утвердилась в мире как крупная и авторитетная структура

БРИКС утвердилась на мировой арене как крупная, независимая, авторитетная структура и альтернатива тому, что было создано до этого, заявил зампредседателя... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T19:45

2023-08-31T19:45

2023-08-31T19:45

россия

дмитрий медведев

брикс

банк "развитие"

бразилия

индия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. БРИКС утвердилась на мировой арене как крупная, независимая, авторитетная структура и альтернатива тому, что было создано до этого, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию. "Недавний саммит лидеров "пятерки" подтвердил, что БРИКС по праву утвердилась на мировой арене в качестве крупной, независимой, авторитетной структуры, в известном смысле альтернативой тому, что было создано до этого, где на принципах равноправия и учета интересов друг друга страны занимаются решением самых насущных вопросов глобальной повестки дня", - сказал Медведев. Он отметил, что взаимодействие по линии науки, технологий и образования в рамках БРИКС развивается весьма активно. "Понятно, что теперь БРИКС получит дополнительный импульс развития с учетом появления новых стран. И все это нужно будет отразить в Концепции председательства России в БРИКС в следующем году. Это позволит придать импульс совместным научно-исследовательским проектам", - сказал Медведев. Он добавил, что для РФ это важно, при этом процесс потребует крупных финансовых вложений. "Надо посмотреть, какие инструменты здесь использовать, включая привлечение средств нового Банка развития и некоторых других финансовых институтов", - заключил Медведев. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230831/ugrozy-1893498124.html

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893346870.html

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россия, дмитрий медведев, брикс, банк "развитие", бразилия, индия