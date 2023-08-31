Рейтинг@Mail.ru
Медведев: БРИКС утвердилась в мире как крупная и авторитетная структура - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/struktura-1893498389.html
Медведев: БРИКС утвердилась в мире как крупная и авторитетная структура
Медведев: БРИКС утвердилась в мире как крупная и авторитетная структура - РИА Новости, 31.08.2023
Медведев: БРИКС утвердилась в мире как крупная и авторитетная структура
БРИКС утвердилась на мировой арене как крупная, независимая, авторитетная структура и альтернатива тому, что было создано до этого, заявил зампредседателя... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T19:45
2023-08-31T19:45
россия
дмитрий медведев
брикс
банк "развитие"
бразилия
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. БРИКС утвердилась на мировой арене как крупная, независимая, авторитетная структура и альтернатива тому, что было создано до этого, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию. "Недавний саммит лидеров "пятерки" подтвердил, что БРИКС по праву утвердилась на мировой арене в качестве крупной, независимой, авторитетной структуры, в известном смысле альтернативой тому, что было создано до этого, где на принципах равноправия и учета интересов друг друга страны занимаются решением самых насущных вопросов глобальной повестки дня", - сказал Медведев. Он отметил, что взаимодействие по линии науки, технологий и образования в рамках БРИКС развивается весьма активно. "Понятно, что теперь БРИКС получит дополнительный импульс развития с учетом появления новых стран. И все это нужно будет отразить в Концепции председательства России в БРИКС в следующем году. Это позволит придать импульс совместным научно-исследовательским проектам", - сказал Медведев. Он добавил, что для РФ это важно, при этом процесс потребует крупных финансовых вложений. "Надо посмотреть, какие инструменты здесь использовать, включая привлечение средств нового Банка развития и некоторых других финансовых институтов", - заключил Медведев. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230831/ugrozy-1893498124.html
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893346870.html
россия
бразилия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c69972f7e106caf3eabd07e80ec8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, брикс, банк "развитие", бразилия, индия
Россия, Дмитрий Медведев, БРИКС, Банк "Развитие", Бразилия, Индия
Медведев: БРИКС утвердилась в мире как крупная и авторитетная структура

Медведев: БРИКС утвердилась в мире в качестве крупной и авторитетной структуры

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. БРИКС утвердилась на мировой арене как крупная, независимая, авторитетная структура и альтернатива тому, что было создано до этого, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию.
«
"Недавний саммит лидеров "пятерки" подтвердил, что БРИКС по праву утвердилась на мировой арене в качестве крупной, независимой, авторитетной структуры, в известном смысле альтернативой тому, что было создано до этого, где на принципах равноправия и учета интересов друг друга страны занимаются решением самых насущных вопросов глобальной повестки дня", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Медведев: России нужно внимательно относиться к биологическим угрозам
19:40
Он отметил, что взаимодействие по линии науки, технологий и образования в рамках БРИКС развивается весьма активно.
«
"Понятно, что теперь БРИКС получит дополнительный импульс развития с учетом появления новых стран. И все это нужно будет отразить в Концепции председательства России в БРИКС в следующем году. Это позволит придать импульс совместным научно-исследовательским проектам", - сказал Медведев.
Он добавил, что для РФ это важно, при этом процесс потребует крупных финансовых вложений. "Надо посмотреть, какие инструменты здесь использовать, включая привлечение средств нового Банка развития и некоторых других финансовых институтов", - заключил Медведев.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Медведев оценил падение численности населения на Украине
11:30
 
РоссияДмитрий МедведевБРИКСБанк "Развитие"БразилияИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала