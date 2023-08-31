https://ria.ru/20230831/strelba-1893434652.html

При стрельбе в Иллинойсе пострадали шесть человек

При стрельбе в Иллинойсе пострадали шесть человек - РИА Новости, 31.08.2023

При стрельбе в Иллинойсе пострадали шесть человек

Шесть человек получили ранения при стрельбе в американском городе Пеория, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщила полиция штата Иллинойс. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:38

2023-08-31T16:38

2023-08-31T16:38

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Шесть человек получили ранения при стрельбе в американском городе Пеория, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщила полиция штата Иллинойс. "Шесть пострадавших были госпитализированы в местную больницу. Пятеро из них получили огнестрельные ранения, у одного резанная рана", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Facebook*.По информации полиции, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сообщения о стрельбе поступили вечером в среду. Личность преступника пока не установлена. Полиция начала расследование.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230618/strelba-1878996076.html

иллинойс

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иллинойс, сша