https://ria.ru/20230831/strelba-1893434652.html
При стрельбе в Иллинойсе пострадали шесть человек
При стрельбе в Иллинойсе пострадали шесть человек - РИА Новости, 31.08.2023
При стрельбе в Иллинойсе пострадали шесть человек
Шесть человек получили ранения при стрельбе в американском городе Пеория, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщила полиция штата Иллинойс. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:38
2023-08-31T16:38
2023-08-31T16:38
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Шесть человек получили ранения при стрельбе в американском городе Пеория, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщила полиция штата Иллинойс. "Шесть пострадавших были госпитализированы в местную больницу. Пятеро из них получили огнестрельные ранения, у одного резанная рана", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Facebook*.По информации полиции, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сообщения о стрельбе поступили вечером в среду. Личность преступника пока не установлена. Полиция начала расследование.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иллинойс, сша
При стрельбе в Иллинойсе пострадали шесть человек
При стрельбе в Иллинойсе пострадали шесть человек, двое в тяжелом состоянии
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Шесть человек получили ранения при стрельбе в американском городе Пеория, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщила полиция штата Иллинойс.
«
"Шесть пострадавших были госпитализированы в местную больницу. Пятеро из них получили огнестрельные ранения, у одного резанная рана", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Facebook*.
По информации полиции, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сообщения о стрельбе поступили вечером в среду.
Личность преступника пока не установлена. Полиция начала расследование.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
При стрельбе в штате Иллинойс погиб человек