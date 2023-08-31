https://ria.ru/20230831/ssha-1893355142.html

Пользователи соцсети X раскритиковали престарелых американских политиков

Пользователи соцсети X раскритиковали престарелых американских политиков - РИА Новости, 31.08.2023

Пользователи соцсети X раскритиковали престарелых американских политиков

Престарелый лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл попал в тренды социальной сети X (бывшая Twitter) после того, как вновь впал в прострацию РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:04

2023-08-31T12:04

2023-08-31T12:04

в мире

сша

калифорния

пенсильвания

джо байден

митч макконнелл

twitter

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fa1c7eb1a0e6ecdf05f7b4e5e7a88c.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Престарелый лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл попал в тренды социальной сети X (бывшая Twitter) после того, как вновь впал в прострацию во время общения с журналистами, пользователи соцсети критикуют его, а также президента США Джо Байдена и других пожилых американских политиков, сомневаясь в их способности руководить страной. Многие пользователи соцсети уверены в том, что Макконнеллу пора уйти на пенсию и сравнивают его с другими высокопоставленными пожилыми политиками. "Митч Макконнелл нездоров. Джо Байден нездоров. (Сенатор от штата Калифорния, 90-летняя) Дайэнн Файнстайн нездорова. (Сенатор от штата Пенсильвания) Джон Феттерман нездоров. Это все очень грустно. Как правило, никто старше 80 лет не должен иметь столь важную работу. Но в конечном итоге вина лежит на избирателях", - написал ведущий подкаста из штата Теннесси Клэй Трэвис. Некоторые американцы настроены более категорично и считают, что руководство страной престарелыми политиками "доводит страну до ручки" и позорит нацию. "Нашей страной руководят престарелые в обеих партиях, которые оторваны от своих избирателей и не доживут до того ущерба, который они наносят нации. Многие, как Митч Макконнелл, физически неспособны выполнять свою работу. Пора уходить в отставку", - написал телеведущий из Аризоны Чарли Кирк. Момент, когда Макконнелл неожиданно замер, также стал поводом для шуток. Пользователи X сравнивают его с героиней мультфильма "Холодное сердце", по-английски "Frozen" (Замерзшая), персонажем комиксов Мистером Фризом и черепахами-долгожителями. В среду 81-летний Макконнелл замолчал и замер, когда ему задали вопрос о планах переизбираться в 2026 году. Помощница, громко повторившая вопрос прямо в ухо сенатору, не смогла вывести его из ступора. Неловкая пауза продолжалась 30 секунд. В пресс-службе сенатора заявили, что тот почувствовал "моментальное головокружение". Аналогичный случай с Макконнеллом произошел в июле, когда он "завис" в разгар пресс-конференции на 19 секунд. В марте политика госпитализировали после падения в одном из вашингтонских отелей. Он получил сотрясение мозга и трещину в ребре. Издание Politico пишет, что в Белом доме обеспокоены возможным уходом Макконнелла с поста лидера республиканского меньшинства в сенате, поскольку Байден во многом опирается на его готовность идти на компромисс при продвижении законотворческих инициатив.

https://ria.ru/20230831/bayden-1893294666.html

https://ria.ru/20230830/bayden-1893053428.html

сша

калифорния

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, калифорния, пенсильвания, джо байден, митч макконнелл, twitter, politico