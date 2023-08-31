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Пользователи соцсети X раскритиковали престарелых американских политиков - РИА Новости, 31.08.2023
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12:04 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/ssha-1893355142.html
Пользователи соцсети X раскритиковали престарелых американских политиков
Пользователи соцсети X раскритиковали престарелых американских политиков - РИА Новости, 31.08.2023
Пользователи соцсети X раскритиковали престарелых американских политиков
Престарелый лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл попал в тренды социальной сети X (бывшая Twitter) после того, как вновь впал в прострацию РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:04
2023-08-31T12:04
в мире
сша
калифорния
пенсильвания
джо байден
митч макконнелл
twitter
politico
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Престарелый лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл попал в тренды социальной сети X (бывшая Twitter) после того, как вновь впал в прострацию во время общения с журналистами, пользователи соцсети критикуют его, а также президента США Джо Байдена и других пожилых американских политиков, сомневаясь в их способности руководить страной. Многие пользователи соцсети уверены в том, что Макконнеллу пора уйти на пенсию и сравнивают его с другими высокопоставленными пожилыми политиками. "Митч Макконнелл нездоров. Джо Байден нездоров. (Сенатор от штата Калифорния, 90-летняя) Дайэнн Файнстайн нездорова. (Сенатор от штата Пенсильвания) Джон Феттерман нездоров. Это все очень грустно. Как правило, никто старше 80 лет не должен иметь столь важную работу. Но в конечном итоге вина лежит на избирателях", - написал ведущий подкаста из штата Теннесси Клэй Трэвис. Некоторые американцы настроены более категорично и считают, что руководство страной престарелыми политиками "доводит страну до ручки" и позорит нацию. "Нашей страной руководят престарелые в обеих партиях, которые оторваны от своих избирателей и не доживут до того ущерба, который они наносят нации. Многие, как Митч Макконнелл, физически неспособны выполнять свою работу. Пора уходить в отставку", - написал телеведущий из Аризоны Чарли Кирк. Момент, когда Макконнелл неожиданно замер, также стал поводом для шуток. Пользователи X сравнивают его с героиней мультфильма "Холодное сердце", по-английски "Frozen" (Замерзшая), персонажем комиксов Мистером Фризом и черепахами-долгожителями. В среду 81-летний Макконнелл замолчал и замер, когда ему задали вопрос о планах переизбираться в 2026 году. Помощница, громко повторившая вопрос прямо в ухо сенатору, не смогла вывести его из ступора. Неловкая пауза продолжалась 30 секунд. В пресс-службе сенатора заявили, что тот почувствовал "моментальное головокружение". Аналогичный случай с Макконнеллом произошел в июле, когда он "завис" в разгар пресс-конференции на 19 секунд. В марте политика госпитализировали после падения в одном из вашингтонских отелей. Он получил сотрясение мозга и трещину в ребре. Издание Politico пишет, что в Белом доме обеспокоены возможным уходом Макконнелла с поста лидера республиканского меньшинства в сенате, поскольку Байден во многом опирается на его готовность идти на компромисс при продвижении законотворческих инициатив.
https://ria.ru/20230831/bayden-1893294666.html
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в мире, сша, калифорния, пенсильвания, джо байден, митч макконнелл, twitter, politico
В мире, США, Калифорния, Пенсильвания, Джо Байден, Митч Макконнелл, Twitter, Politico
Пользователи соцсети X раскритиковали престарелых американских политиков

Пользователи соцсети X: престарелые политики обеих партий доводят США до ручки

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Престарелый лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл попал в тренды социальной сети X (бывшая Twitter) после того, как вновь впал в прострацию во время общения с журналистами, пользователи соцсети критикуют его, а также президента США Джо Байдена и других пожилых американских политиков, сомневаясь в их способности руководить страной.
Многие пользователи соцсети уверены в том, что Макконнеллу пора уйти на пенсию и сравнивают его с другими высокопоставленными пожилыми политиками.
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"Митч Макконнелл нездоров. Джо Байден нездоров. (Сенатор от штата Калифорния, 90-летняя) Дайэнн Файнстайн нездорова. (Сенатор от штата Пенсильвания) Джон Феттерман нездоров. Это все очень грустно. Как правило, никто старше 80 лет не должен иметь столь важную работу. Но в конечном итоге вина лежит на избирателях", - написал ведущий подкаста из штата Теннесси Клэй Трэвис.
Некоторые американцы настроены более категорично и считают, что руководство страной престарелыми политиками "доводит страну до ручки" и позорит нацию.
"Нашей страной руководят престарелые в обеих партиях, которые оторваны от своих избирателей и не доживут до того ущерба, который они наносят нации. Многие, как Митч Макконнелл, физически неспособны выполнять свою работу. Пора уходить в отставку", - написал телеведущий из Аризоны Чарли Кирк.
Момент, когда Макконнелл неожиданно замер, также стал поводом для шуток. Пользователи X сравнивают его с героиней мультфильма "Холодное сердце", по-английски "Frozen" (Замерзшая), персонажем комиксов Мистером Фризом и черепахами-долгожителями.
В среду 81-летний Макконнелл замолчал и замер, когда ему задали вопрос о планах переизбираться в 2026 году. Помощница, громко повторившая вопрос прямо в ухо сенатору, не смогла вывести его из ступора. Неловкая пауза продолжалась 30 секунд. В пресс-службе сенатора заявили, что тот почувствовал "моментальное головокружение".
Аналогичный случай с Макконнеллом произошел в июле, когда он "завис" в разгар пресс-конференции на 19 секунд. В марте политика госпитализировали после падения в одном из вашингтонских отелей. Он получил сотрясение мозга и трещину в ребре.
Издание Politico пишет, что в Белом доме обеспокоены возможным уходом Макконнелла с поста лидера республиканского меньшинства в сенате, поскольку Байден во многом опирается на его готовность идти на компромисс при продвижении законотворческих инициатив.
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