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Трамп предрек США превращение в банановую республику с фашистом во главе

Трамп предрек США превращение в банановую республику с фашистом во главе - РИА Новости, 31.08.2023

Трамп предрек США превращение в банановую республику с фашистом во главе

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация, в которой работают "бандиты-фашисты", превращает страну в банановую республику. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T03:06

2023-08-31T03:06

2023-08-31T03:06

сша

джорджия

дональд трамп

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация, в которой работают "бандиты-фашисты", превращает страну в банановую республику. "Америка становится банановой республикой. Так происходит, когда уголовно преследуют политических оппонентов. Темные времена в жизни Америки", - заявил Трамп в распространенном видеообращении. По его словам, нынешний президент США Джо Байден "отсутствует разумом". Уголовные дела против себя Трамп назвал вмешательством в выборы, а сотрудников администрации "бандитами-фашистами", как и стиль управления государством "фашистским". Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения. Трамп стал первым президентом США с фотографией, сделанной для тюремной картотеки. Снимок сделали, когда политик явился в тюрьму округа Фултон, в котором ему предъявлены обвинения о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Многие американские СМИ отмечали, что выдвинутые против Трампа обвинения только укрепляют его позиции среди избирателей.

https://ria.ru/20230829/ramasvami-1893031234.html

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сша, джорджия, дональд трамп, джо байден, в мире