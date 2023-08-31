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Трамп предрек США превращение в банановую республику с фашистом во главе - РИА Новости, 31.08.2023
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03:06 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/ssha-1893295659.html
Трамп предрек США превращение в банановую республику с фашистом во главе
Трамп предрек США превращение в банановую республику с фашистом во главе - РИА Новости, 31.08.2023
Трамп предрек США превращение в банановую республику с фашистом во главе
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация, в которой работают "бандиты-фашисты", превращает страну в банановую республику. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T03:06
2023-08-31T03:06
сша
джорджия
дональд трамп
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация, в которой работают "бандиты-фашисты", превращает страну в банановую республику. "Америка становится банановой республикой. Так происходит, когда уголовно преследуют политических оппонентов. Темные времена в жизни Америки", - заявил Трамп в распространенном видеообращении. По его словам, нынешний президент США Джо Байден "отсутствует разумом". Уголовные дела против себя Трамп назвал вмешательством в выборы, а сотрудников администрации "бандитами-фашистами", как и стиль управления государством "фашистским". Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения. Трамп стал первым президентом США с фотографией, сделанной для тюремной картотеки. Снимок сделали, когда политик явился в тюрьму округа Фултон, в котором ему предъявлены обвинения о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Многие американские СМИ отмечали, что выдвинутые против Трампа обвинения только укрепляют его позиции среди избирателей.
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сша, джорджия, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Джорджия, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Трамп предрек США превращение в банановую республику с фашистом во главе

Трамп: нынешние фашисты во власти США превращают страну в банановую республику

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация, в которой работают "бандиты-фашисты", превращает страну в банановую республику.
«
"Америка становится банановой республикой. Так происходит, когда уголовно преследуют политических оппонентов. Темные времена в жизни Америки", - заявил Трамп в распространенном видеообращении.
По его словам, нынешний президент США Джо Байден "отсутствует разумом". Уголовные дела против себя Трамп назвал вмешательством в выборы, а сотрудников администрации "бандитами-фашистами", как и стиль управления государством "фашистским".
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
Трамп стал первым президентом США с фотографией, сделанной для тюремной картотеки. Снимок сделали, когда политик явился в тюрьму округа Фултон, в котором ему предъявлены обвинения о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Многие американские СМИ отмечали, что выдвинутые против Трампа обвинения только укрепляют его позиции среди избирателей.
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Трамп оценил перспективы Рамасвами в качестве своего вице-президента
29 августа, 22:55
 
СШАДжорджияДональд ТрампДжо БайденВ мире
 
 
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