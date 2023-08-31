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МСП в ИТ-сфере за счет поручительств смогли привлечь втрое больше средств - РИА Новости, 31.08.2023
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10:00 31.08.2023
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МСП в ИТ-сфере за счет поручительств смогли привлечь втрое больше средств
МСП в ИТ-сфере за счет поручительств смогли привлечь втрое больше средств - РИА Новости, 31.08.2023
МСП в ИТ-сфере за счет поручительств смогли привлечь втрое больше средств
Российский малый и средний бизнес в ИТ-сфере за первые шесть месяцев 2023 года получил 8,6 миллиарда рублей кредитных средств благодаря господдержке в рамках... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:00
2023-08-31T10:00
россия
корпорация мсп
александр исаевич
андрей белоусов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российский малый и средний бизнес в ИТ-сфере за первые шесть месяцев 2023 года получил 8,6 миллиарда рублей кредитных средств благодаря господдержке в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) - втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Корпорация МСП.Корпорациия МСП является оператором НГС.Так, за первое полугодие текущего года МСП в сфере разработки компьютерного ПО, консультационных и других сопутствующих услуг в этой области привлекли с инструментами НГС свыше 8 миллиардов рублей. "Это каждый пятый рубль, полученный МСП в этой области (общая сумма кредитов — 44,5 миллиарда рублей). В сравнении с аналогичной цифрой прошлого года показатель вырос более, чем в три раза (с 2,5 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.В то же время МСП, ведущие деятельность в области информационных технологий, привлекли за первое полугодие 2023 года кредиты на общую сумму 592 миллиона рублей благодаря инструментам НГС. Это 9% от общей суммы кредитов МСП в данной сфере, как и годом ранее. При этом сумма за первые шесть месяцев этого года в 1,7 раза выше, чем за аналогичный период 2022 года, когда она составила 343 миллиона рублей, отметили в КМСП."Расширение поддержки ИТ-бизнеса, большую часть которого представляют малые и средние предприятия, — одно из приоритетных направлений государственной политики. Они реализуют импортозамещение в сфере высоких технологий, создавая и совершенствуя собственные программные и аппаратные решения для работы российских пользователей. Поддерживая их, государство занимается обеспечением независимости от иностранных ИТ-продуктов, важность которой стала еще более очевидной после введения против нашей страны санкций", — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Национальная гарантийная система помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, МСП Банк и региональные гарантийные организации (РГО). НГС функционирует в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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россия, корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов
Россия, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Андрей Белоусов

МСП в ИТ-сфере за счет поручительств смогли привлечь втрое больше средств

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российский малый и средний бизнес в ИТ-сфере за первые шесть месяцев 2023 года получил 8,6 миллиарда рублей кредитных средств благодаря господдержке в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) - втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Корпорация МСП.
Корпорациия МСП является оператором НГС.
Логотип корпорации МСП
КМСП профинансирует производство отечественных лекарственных средств
Вчера, 14:59
Так, за первое полугодие текущего года МСП в сфере разработки компьютерного ПО, консультационных и других сопутствующих услуг в этой области привлекли с инструментами НГС свыше 8 миллиардов рублей. "Это каждый пятый рубль, полученный МСП в этой области (общая сумма кредитов — 44,5 миллиарда рублей). В сравнении с аналогичной цифрой прошлого года показатель вырос более, чем в три раза (с 2,5 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.
В то же время МСП, ведущие деятельность в области информационных технологий, привлекли за первое полугодие 2023 года кредиты на общую сумму 592 миллиона рублей благодаря инструментам НГС. Это 9% от общей суммы кредитов МСП в данной сфере, как и годом ранее. При этом сумма за первые шесть месяцев этого года в 1,7 раза выше, чем за аналогичный период 2022 года, когда она составила 343 миллиона рублей, отметили в КМСП.
"Расширение поддержки ИТ-бизнеса, большую часть которого представляют малые и средние предприятия, — одно из приоритетных направлений государственной политики. Они реализуют импортозамещение в сфере высоких технологий, создавая и совершенствуя собственные программные и аппаратные решения для работы российских пользователей. Поддерживая их, государство занимается обеспечением независимости от иностранных ИТ-продуктов, важность которой стала еще более очевидной после введения против нашей страны санкций", — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Логотип корпорации МСП
КМСП предлагает ввести "зонтичные" поручительства для возведения гостиниц
29 августа, 19:10
Национальная гарантийная система помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, МСП Банк и региональные гарантийные организации (РГО). НГС функционирует в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
РоссияКорпорация МСПАлександр ИсаевичАндрей Белоусов
 
 
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