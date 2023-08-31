https://ria.ru/20230831/sredstva-1893198592.html

МСП в ИТ-сфере за счет поручительств смогли привлечь втрое больше средств

МСП в ИТ-сфере за счет поручительств смогли привлечь втрое больше средств - РИА Новости, 31.08.2023

МСП в ИТ-сфере за счет поручительств смогли привлечь втрое больше средств

Российский малый и средний бизнес в ИТ-сфере за первые шесть месяцев 2023 года получил 8,6 миллиарда рублей кредитных средств благодаря господдержке в рамках... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:00

2023-08-31T10:00

2023-08-31T10:00

россия

корпорация мсп

александр исаевич

андрей белоусов

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российский малый и средний бизнес в ИТ-сфере за первые шесть месяцев 2023 года получил 8,6 миллиарда рублей кредитных средств благодаря господдержке в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) - втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Корпорация МСП.Корпорациия МСП является оператором НГС.Так, за первое полугодие текущего года МСП в сфере разработки компьютерного ПО, консультационных и других сопутствующих услуг в этой области привлекли с инструментами НГС свыше 8 миллиардов рублей. "Это каждый пятый рубль, полученный МСП в этой области (общая сумма кредитов — 44,5 миллиарда рублей). В сравнении с аналогичной цифрой прошлого года показатель вырос более, чем в три раза (с 2,5 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.В то же время МСП, ведущие деятельность в области информационных технологий, привлекли за первое полугодие 2023 года кредиты на общую сумму 592 миллиона рублей благодаря инструментам НГС. Это 9% от общей суммы кредитов МСП в данной сфере, как и годом ранее. При этом сумма за первые шесть месяцев этого года в 1,7 раза выше, чем за аналогичный период 2022 года, когда она составила 343 миллиона рублей, отметили в КМСП."Расширение поддержки ИТ-бизнеса, большую часть которого представляют малые и средние предприятия, — одно из приоритетных направлений государственной политики. Они реализуют импортозамещение в сфере высоких технологий, создавая и совершенствуя собственные программные и аппаратные решения для работы российских пользователей. Поддерживая их, государство занимается обеспечением независимости от иностранных ИТ-продуктов, важность которой стала еще более очевидной после введения против нашей страны санкций", — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Национальная гарантийная система помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, МСП Банк и региональные гарантийные организации (РГО). НГС функционирует в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230830/kmsp-1893144905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов