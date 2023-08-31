https://ria.ru/20230831/spravka-1893518878.html
"Зависающего" лидера республиканцев в сенате признали пригодным к работе
"Зависающего" лидера республиканцев в сенате признали пригодным к работе - РИА Новости, 31.08.2023
"Зависающего" лидера республиканцев в сенате признали пригодным к работе
Престарелый лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, который накануне вновь прилюдно впал в прострацию, получил у врача конгресса справку о медицинской... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T22:23
2023-08-31T22:23
2023-08-31T22:23
в мире
сша
митч макконнелл
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Престарелый лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, который накануне вновь прилюдно впал в прострацию, получил у врача конгресса справку о медицинской пригодности к продолжению работы. В своем заключении Брайан Монахан написал, что "эпизодическая легкость в голове" типична для периода восстановления после сотрясения мозга, а также может быть результатом обезвоживания. "Проанализировав вчерашний инцидент, я проинформировал лидера Макконнелла о том, что, с медицинской точки зрения, он допускается к продолжению работы по запланированному графику", - написал врач. Накануне 81-летний Макконнелл замолчал и замер, когда ему задали вопрос о планах переизбираться в 2026 году. Помощница, громко повторившая вопрос прямо в ухо сенатору, не смогла вывести его из ступора. Неловкая пауза продолжалась 30 секунд. В такой же ситуации Макконнелл оказался в июле, когда он "завис" в разгар пресс-конференции на 19 секунд. В марте политика госпитализировали после падения в одном из вашингтонских отелей. Он получил сотрясение мозга и трещину в ребре. Президент США Джо Байден рассказал, что переговорил в четверг по телефону с Макконнеллом, которого он называет своим другом. Байден, который и сам подозревается критиками в непригодности к исполнению государственных обязанностей из-за возраста и проблем со здоровьем, заверил журналистов, что "старина" Макконнелл остался прежним. Принято считать, что Белый дом заинтересован, чтобы Макконнелл оставался во главе республиканского меньшинства в сенате, поскольку он демонстрирует готовность к компромиссам в работе над законотворческими инициативами.
https://ria.ru/20230830/makkonnell-1893276227.html
https://ria.ru/20230831/ssha-1893355142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, митч макконнелл, джо байден
В мире, США, Митч Макконнелл, Джо Байден
"Зависающего" лидера республиканцев в сенате признали пригодным к работе
Лидер республиканцев в сенате Макконнелл получил справку о пригодности к работе
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Престарелый лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, который накануне вновь прилюдно впал в прострацию, получил у врача конгресса справку о медицинской пригодности к продолжению работы.
В своем заключении Брайан Монахан написал, что "эпизодическая легкость в голове" типична для периода восстановления после сотрясения мозга, а также может быть результатом обезвоживания.
«
"Проанализировав вчерашний инцидент, я проинформировал лидера Макконнелла о том, что, с медицинской точки зрения, он допускается к продолжению работы по запланированному графику", - написал врач.
Накануне 81-летний Макконнелл замолчал и замер, когда ему задали вопрос о планах переизбираться в 2026 году. Помощница, громко повторившая вопрос прямо в ухо сенатору, не смогла вывести его из ступора.
Неловкая пауза продолжалась 30 секунд. В такой же ситуации Макконнелл оказался в июле, когда он "завис" в разгар пресс-конференции на 19 секунд.
Лидер республиканцев в сенате вновь "завис" во время интервью
В марте политика госпитализировали после падения в одном из вашингтонских отелей. Он получил сотрясение мозга и трещину в ребре.
Президент США Джо Байден рассказал, что переговорил в четверг по телефону с Макконнеллом, которого он называет своим другом. Байден, который и сам подозревается критиками в непригодности к исполнению государственных обязанностей из-за возраста и проблем со здоровьем, заверил журналистов, что "старина" Макконнелл остался прежним.
Принято считать, что Белый дом заинтересован, чтобы Макконнелл оставался во главе республиканского меньшинства в сенате, поскольку он демонстрирует готовность к компромиссам в работе над законотворческими инициативами.
Пользователи соцсети X раскритиковали престарелых американских политиков