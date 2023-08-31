https://ria.ru/20230831/spravka-1893518878.html

"Зависающего" лидера республиканцев в сенате признали пригодным к работе

"Зависающего" лидера республиканцев в сенате признали пригодным к работе - РИА Новости, 31.08.2023

"Зависающего" лидера республиканцев в сенате признали пригодным к работе

Престарелый лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, который накануне вновь прилюдно впал в прострацию, получил у врача конгресса справку о медицинской... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T22:23

2023-08-31T22:23

2023-08-31T22:23

в мире

сша

митч макконнелл

джо байден

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Престарелый лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, который накануне вновь прилюдно впал в прострацию, получил у врача конгресса справку о медицинской пригодности к продолжению работы. В своем заключении Брайан Монахан написал, что "эпизодическая легкость в голове" типична для периода восстановления после сотрясения мозга, а также может быть результатом обезвоживания. "Проанализировав вчерашний инцидент, я проинформировал лидера Макконнелла о том, что, с медицинской точки зрения, он допускается к продолжению работы по запланированному графику", - написал врач. Накануне 81-летний Макконнелл замолчал и замер, когда ему задали вопрос о планах переизбираться в 2026 году. Помощница, громко повторившая вопрос прямо в ухо сенатору, не смогла вывести его из ступора. Неловкая пауза продолжалась 30 секунд. В такой же ситуации Макконнелл оказался в июле, когда он "завис" в разгар пресс-конференции на 19 секунд. В марте политика госпитализировали после падения в одном из вашингтонских отелей. Он получил сотрясение мозга и трещину в ребре. Президент США Джо Байден рассказал, что переговорил в четверг по телефону с Макконнеллом, которого он называет своим другом. Байден, который и сам подозревается критиками в непригодности к исполнению государственных обязанностей из-за возраста и проблем со здоровьем, заверил журналистов, что "старина" Макконнелл остался прежним. Принято считать, что Белый дом заинтересован, чтобы Макконнелл оставался во главе республиканского меньшинства в сенате, поскольку он демонстрирует готовность к компромиссам в работе над законотворческими инициативами.

https://ria.ru/20230830/makkonnell-1893276227.html

https://ria.ru/20230831/ssha-1893355142.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, митч макконнелл, джо байден