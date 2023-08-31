В ЕК не смогли ответить на вопрос о том, откажется ли ЕС от российского СПГ
В ЕК заявили о предпринимаемых усилиях для отказа от российского газа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 авг - РИА Новости. В Еврокомиссии не смогли ответить на вопрос, смогут ли страны Евросоюза отказаться от импорта российского СПГ и возможны ли санкции в этой сфере.
"Мы никогда заранее не объявляем о возможных санкциях", - сказала на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Дана Спинант, отвечая на вопрос, рассматривается ли такая возможность в настоящее время.
"Мы предпринимаем усилия для отказа от российского газа. Наилучшее решение – это его замена на возобновляемые "чистые" источники энергии там, где это возможно", - указала она. По ее словам, если замена на возобновляемые источники невозможна, то ЕС ищет альтернативных поставщиков.
Как заявил, в свою очередь, представитель Еврокомиссии Тим Макфи, ЕС с января по июнь 2023 года импортировал уже 10,9 миллиарда кубических метров российского СПГ. При этом за весь 2022 год эта цифра, по его словам, составила 19,3 миллиарда кубометров, а за 2021 год - 13,5 миллиарда "кубов". Макфи отметил, что эти цифры незначительны в сравнении с резким падением импорта трубопроводного газа из России. "ЕС делает все, чтобы диверсифицировать поставки газа, другого ископаемого топлива для замены российского, сотрудничает с альтернативными поставщиками, инвестирует в возобновляемую энергию, работает с населением и промышленностью над повышением энергоэффективности", - указал представитель Комиссии.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.