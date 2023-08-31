Рейтинг@Mail.ru
В ЕК не смогли ответить на вопрос о том, откажется ли ЕС от российского СПГ - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/spg-1893421267.html
В ЕК не смогли ответить на вопрос о том, откажется ли ЕС от российского СПГ
В ЕК не смогли ответить на вопрос о том, откажется ли ЕС от российского СПГ - РИА Новости, 31.08.2023
В ЕК не смогли ответить на вопрос о том, откажется ли ЕС от российского СПГ
В Еврокомиссии не смогли ответить на вопрос, смогут ли страны Евросоюза отказаться от импорта российского СПГ и возможны ли санкции в этой сфере. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:46
2023-08-31T15:46
россия
брюссель
владимир путин
еврокомиссия
евросоюз
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 31 авг - РИА Новости. В Еврокомиссии не смогли ответить на вопрос, смогут ли страны Евросоюза отказаться от импорта российского СПГ и возможны ли санкции в этой сфере. "Мы никогда заранее не объявляем о возможных санкциях", - сказала на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Дана Спинант, отвечая на вопрос, рассматривается ли такая возможность в настоящее время. "Мы предпринимаем усилия для отказа от российского газа. Наилучшее решение – это его замена на возобновляемые "чистые" источники энергии там, где это возможно", - указала она. По ее словам, если замена на возобновляемые источники невозможна, то ЕС ищет альтернативных поставщиков. Как заявил, в свою очередь, представитель Еврокомиссии Тим Макфи, ЕС с января по июнь 2023 года импортировал уже 10,9 миллиарда кубических метров российского СПГ. При этом за весь 2022 год эта цифра, по его словам, составила 19,3 миллиарда кубометров, а за 2021 год - 13,5 миллиарда "кубов". Макфи отметил, что эти цифры незначительны в сравнении с резким падением импорта трубопроводного газа из России. "ЕС делает все, чтобы диверсифицировать поставки газа, другого ископаемого топлива для замены российского, сотрудничает с альтернативными поставщиками, инвестирует в возобновляемую энергию, работает с населением и промышленностью над повышением энергоэффективности", - указал представитель Комиссии. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230727/eksport-1886742826.html
https://ria.ru/20230812/gaz-1889671887.html
россия
брюссель
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брюссель, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, украина
Россия, Брюссель, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз, Украина
В ЕК не смогли ответить на вопрос о том, откажется ли ЕС от российского СПГ

В ЕК заявили о предпринимаемых усилиях для отказа от российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 31 авг - РИА Новости. В Еврокомиссии не смогли ответить на вопрос, смогут ли страны Евросоюза отказаться от импорта российского СПГ и возможны ли санкции в этой сфере.
"Мы никогда заранее не объявляем о возможных санкциях", - сказала на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Дана Спинант, отвечая на вопрос, рассматривается ли такая возможность в настоящее время.
Гравитационная платформа по производству сжиженного газа - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Минэнерго рассказало о поставках российского СПГ в Африку
27 июля, 23:40
"Мы предпринимаем усилия для отказа от российского газа. Наилучшее решение – это его замена на возобновляемые "чистые" источники энергии там, где это возможно", - указала она. По ее словам, если замена на возобновляемые источники невозможна, то ЕС ищет альтернативных поставщиков.
Как заявил, в свою очередь, представитель Еврокомиссии Тим Макфи, ЕС с января по июнь 2023 года импортировал уже 10,9 миллиарда кубических метров российского СПГ. При этом за весь 2022 год эта цифра, по его словам, составила 19,3 миллиарда кубометров, а за 2021 год - 13,5 миллиарда "кубов". Макфи отметил, что эти цифры незначительны в сравнении с резким падением импорта трубопроводного газа из России. "ЕС делает все, чтобы диверсифицировать поставки газа, другого ископаемого топлива для замены российского, сотрудничает с альтернативными поставщиками, инвестирует в возобновляемую энергию, работает с населением и промышленностью над повышением энергоэффективности", - указал представитель Комиссии.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Компрессорная станция, связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Эксперт назвал события, которые могут удержать высокие цены на газ в Европе
12 августа, 09:26
 
РоссияБрюссельВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюзУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала