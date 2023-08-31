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Российские системы ПВО за сутки сбили 32 украинских дрона - РИА Новости, 31.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893400348.html
Российские системы ПВО за сутки сбили 32 украинских дрона
Российские системы ПВО за сутки сбили 32 украинских дрона - РИА Новости, 31.08.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили 32 украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 снаряда РСЗО HIMARS, 2 управляемые авиабомбы JDAM, 2 противораданые ракеты HARM, а также 32 беспилотника, в том РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:34
2023-08-31T14:34
специальная военная операция на украине
технологии
россия
сша
соледар
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 снаряда РСЗО HIMARS, 2 управляемые авиабомбы JDAM, 2 противораданые ракеты HARM, а также 32 беспилотника, в том числе Ту-141 "Стриж", сообщила в четверг пресс-служб Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиабомбы JDAM и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Кроме того, за сутки уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе Ту-141 "Стриж", в районах населенных пунктов Ковалевка, Голиково Луганской народной республики, Соледар, Благодатное Донецкой народной республики, Мирное, Новоукраинка, Токмак Запорожской области и Обрывка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 466 украинских военных самолетов, 247 вертолетов, 6266 беспилотных летательных аппаратов, 434 зенитных ракетных комплекса, 11578 танков и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12570 единиц специальной военной автомобильной техники. Оперативно-тактический разведывательный БПЛА Ту-141 "Стриж" с дальностью полёта до 1000 километров был переделан украинской оборонной промышленностью под дрон-камикадзе и неоднократно применялся Киевом для нанесения ударов по территории РФ, в частности по аэродрому базирования стратегической авиации в Энгельсе (Саратовская область). Как ранее сообщал РИА Новости ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов, в начале 2000-х в распоряжении украинских войск имелось 56 единиц Ту-141 "Стриж" и 182 беспилотника Ту-143 "Рейс". В связи с устареванием большая их часть была снята с вооружения и использована как воздушные мишени. Кроме того, часть беспилотников была поставлена на экспорт -в частности, 50 дронов продано Белоруссии.
https://ria.ru/20230811/pozitsii-1889535562.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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соледар
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Наталья Макарова
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технологии, россия, сша, соледар, украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, США, Соледар, Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Российские системы ПВО за сутки сбили 32 украинских дрона

Минобороны: ПВО России за сутки сбила 32 дрона ВСУ, в том числе Ту-141 "Стриж"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 снаряда РСЗО HIMARS, 2 управляемые авиабомбы JDAM, 2 противораданые ракеты HARM, а также 32 беспилотника, в том числе Ту-141 "Стриж", сообщила в четверг пресс-служб Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
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"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиабомбы JDAM и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Кроме того, за сутки уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе Ту-141 "Стриж", в районах населенных пунктов Ковалевка, Голиково Луганской народной республики, Соледар, Благодатное Донецкой народной республики, Мирное, Новоукраинка, Токмак Запорожской области и Обрывка Херсонской области", - говорится в сообщении.
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Всего с начала спецоперации были уничтожены 466 украинских военных самолетов, 247 вертолетов, 6266 беспилотных летательных аппаратов, 434 зенитных ракетных комплекса, 11578 танков и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12570 единиц специальной военной автомобильной техники.
Оперативно-тактический разведывательный БПЛА Ту-141 "Стриж" с дальностью полёта до 1000 километров был переделан украинской оборонной промышленностью под дрон-камикадзе и неоднократно применялся Киевом для нанесения ударов по территории РФ, в частности по аэродрому базирования стратегической авиации в Энгельсе (Саратовская область).
Как ранее сообщал РИА Новости ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов, в начале 2000-х в распоряжении украинских войск имелось 56 единиц Ту-141 "Стриж" и 182 беспилотника Ту-143 "Рейс". В связи с устареванием большая их часть была снята с вооружения и использована как воздушные мишени. Кроме того, часть беспилотников была поставлена на экспорт -в частности, 50 дронов продано Белоруссии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияСШАСоледарУкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
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