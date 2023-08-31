https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893396053.html

Российские военные уничтожили в ДНР украинский ЗРК С-200

Российские военные уничтожили в ДНР украинский ЗРК С-200 - РИА Новости, 31.08.2023

Российские военные уничтожили в ДНР украинский ЗРК С-200

Российские военные в районе Славянска (ДНР) уничтожили один из зенитных ракетных комплексов С-200, которые Украина использует для ударов по земле, сообщило в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:21

2023-08-31T14:21

2023-08-31T14:21

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские военные в районе Славянска (ДНР) уничтожили один из зенитных ракетных комплексов С-200, которые Украина использует для ударов по земле, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893394352.html

донецкая народная республика

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, украина, россия