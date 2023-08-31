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Российские военные уничтожили в ДНР украинский ЗРК С-200 - РИА Новости, 31.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893396053.html
Российские военные уничтожили в ДНР украинский ЗРК С-200
Российские военные уничтожили в ДНР украинский ЗРК С-200 - РИА Новости, 31.08.2023
Российские военные уничтожили в ДНР украинский ЗРК С-200
Российские военные в районе Славянска (ДНР) уничтожили один из зенитных ракетных комплексов С-200, которые Украина использует для ударов по земле, сообщило в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:21
2023-08-31T14:21
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские военные в районе Славянска (ДНР) уничтожили один из зенитных ракетных комплексов С-200, которые Украина использует для ударов по земле, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893394352.html
донецкая народная республика
украина
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происшествия, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
Российские военные уничтожили в ДНР украинский ЗРК С-200

Минобороны: российские военные уничтожили ЗРК С-200 в районе Славянска

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские военные в районе Славянска (ДНР) уничтожили один из зенитных ракетных комплексов С-200, которые Украина использует для ударов по земле, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200", - говорится в сводке военного ведомства.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов в ЛНР
14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
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