https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893396053.html
Российские военные уничтожили в ДНР украинский ЗРК С-200
Российские военные уничтожили в ДНР украинский ЗРК С-200 - РИА Новости, 31.08.2023
Российские военные уничтожили в ДНР украинский ЗРК С-200
Российские военные в районе Славянска (ДНР) уничтожили один из зенитных ракетных комплексов С-200, которые Украина использует для ударов по земле, сообщило в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:21
2023-08-31T14:21
2023-08-31T14:21
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887536826_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b1be0f4c9824f4d52bee778e764858fc.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские военные в районе Славянска (ДНР) уничтожили один из зенитных ракетных комплексов С-200, которые Украина использует для ударов по земле, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893394352.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887536826_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_1e9f8e48fab85b19f16571a58e645d93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
Российские военные уничтожили в ДНР украинский ЗРК С-200
Минобороны: российские военные уничтожили ЗРК С-200 в районе Славянска