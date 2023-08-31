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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.08.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30, а... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:17
2023-08-31T14:17
2023-08-31T14:24
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30, а также склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Михайловка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих