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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 31.08.2023 (обновлено: 14:24 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893394444.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.08.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30, а... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:17
2023-08-31T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30, а также склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.&quot;На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Михайловка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны&quot;, - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30, а также склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«

"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Михайловка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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