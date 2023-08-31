https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893394444.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.08.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30, а... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:17

2023-08-31T14:17

2023-08-31T14:24

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30, а также склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Михайловка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)