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ВС России уничтожили чешскую РСЗО Vampire на Запорожском направлении

ВС России уничтожили чешскую РСЗО Vampire на Запорожском направлении - РИА Новости, 31.08.2023

ВС России уничтожили чешскую РСЗО Vampire на Запорожском направлении

ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили пять атак ВСУ в районе Вербового, уничтожили до 85 украинских военнослужащих и 7 единиц техники,... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:12

2023-08-31T14:12

2023-08-31T14:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожская область

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили пять атак ВСУ в районе Вербового, уничтожили до 85 украинских военнослужащих и 7 единиц техники, включая одну боевую машину РСЗО Vampire чешского производства и одну американскую гаубицу M777, сообщили в четверг в сводке Минобороны России."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также три гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Орехова поражен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

запорожская область

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область