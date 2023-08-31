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ВС России уничтожили чешскую РСЗО Vampire на Запорожском направлении - РИА Новости, 31.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 31.08.2023 (обновлено: 14:28 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893393294.html
ВС России уничтожили чешскую РСЗО Vampire на Запорожском направлении
ВС России уничтожили чешскую РСЗО Vampire на Запорожском направлении - РИА Новости, 31.08.2023
ВС России уничтожили чешскую РСЗО Vampire на Запорожском направлении
ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили пять атак ВСУ в районе Вербового, уничтожили до 85 украинских военнослужащих и 7 единиц техники,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:12
2023-08-31T14:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили пять атак ВСУ в районе Вербового, уничтожили до 85 украинских военнослужащих и 7 единиц техники, включая одну боевую машину РСЗО Vampire чешского производства и одну американскую гаубицу M777, сообщили в четверг в сводке Минобороны России."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также три гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Орехова поражен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.
запорожская область
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
ВС России уничтожили чешскую РСЗО Vampire на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили чешскую РСЗО Vampire на Запорожском направлении

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" ВС России
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган ВС России - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили пять атак ВСУ в районе Вербового, уничтожили до 85 украинских военнослужащих и 7 единиц техники, включая одну боевую машину РСЗО Vampire чешского производства и одну американскую гаубицу M777, сообщили в четверг в сводке Минобороны России.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также три гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Орехова поражен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:50
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская область
 
 
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