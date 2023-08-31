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ВС России уничтожили чешскую РСЗО Vampire на Запорожском направлении
ВС России уничтожили чешскую РСЗО Vampire на Запорожском направлении - РИА Новости, 31.08.2023
ВС России уничтожили чешскую РСЗО Vampire на Запорожском направлении
ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили пять атак ВСУ в районе Вербового, уничтожили до 85 украинских военнослужащих и 7 единиц техники,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:12
2023-08-31T14:12
2023-08-31T14:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили пять атак ВСУ в районе Вербового, уничтожили до 85 украинских военнослужащих и 7 единиц техники, включая одну боевую машину РСЗО Vampire чешского производства и одну американскую гаубицу M777, сообщили в четверг в сводке Минобороны России."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также три гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Орехова поражен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.
запорожская область
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
ВС России уничтожили чешскую РСЗО Vampire на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили чешскую РСЗО Vampire на Запорожском направлении