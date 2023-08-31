Российские военные уничтожили под Херсоном САУ "Гвоздика" ВСУ
Российские военные уничтожили под Херсоном САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30 ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 авг – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30, 120-миллиметровый миномёт и 27 украинских военных, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем в количестве 3 человек, место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, потери: 12 военнослужащих ВСУ погибли; 8 -получили ранения, 4 единицы автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, на каховском направлении уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, ликвидированы 4 украинских боевика. В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные уничтожили 120-миллиметровый миномет с расчетом из 4 украинских военных, а также позицию одного из подразделений украинских войск, где были ликвидированы тоже 4 боевика.