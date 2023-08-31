https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893337877.html

Российские военные уничтожили под Херсоном САУ "Гвоздика" ВСУ

Российские военные уничтожили под Херсоном САУ "Гвоздика" ВСУ - РИА Новости, 31.08.2023

Российские военные уничтожили под Херсоном САУ "Гвоздика" ВСУ

Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30, 120-миллиметровый миномёт и 27 украинских военных,... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:53

2023-08-31T10:53

2023-08-31T11:12

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вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 авг – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30, 120-миллиметровый миномёт и 27 украинских военных, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем в количестве 3 человек, место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, потери: 12 военнослужащих ВСУ погибли; 8 -получили ранения, 4 единицы автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, на каховском направлении уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, ликвидированы 4 украинских боевика. В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные уничтожили 120-миллиметровый миномет с расчетом из 4 украинских военных, а также позицию одного из подразделений украинских войск, где были ликвидированы тоже 4 боевика.

https://ria.ru/20230830/donetsk-1893158030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсон, днепр (город), вооруженные силы украины