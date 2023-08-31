https://ria.ru/20230831/sok-1893376186.html

Производители апельсинового сока заявили, что нуждаются в господдержке

Производители апельсинового сока заявили, что нуждаются в господдержке - РИА Новости, 31.08.2023

Производители апельсинового сока заявили, что нуждаются в господдержке

Проблема с сырьем для производства апельсинового сока периодически становится острой, для РФ сейчас ситуация усугубляется затрудненными поставками сырья из ряда РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:23

2023-08-31T13:23

2023-08-31T13:23

экономика

россия

бразилия

флорида

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Проблема с сырьем для производства апельсинового сока периодически становится острой, для РФ сейчас ситуация усугубляется затрудненными поставками сырья из ряда недружественных стран, поэтому властям необходимо заранее рассмотреть меры господдержки для российских производителей этого напитка, прокомментировал РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков. Запасы апельсинового сока в Бразилии, которая является крупнейшим экспортером этого продукта, достигли самого низкого уровня за последние 12 лет на фоне сокращения производства в американской Флориде и угрозы продолжения этой тенденции из-за атлантических ураганов: в июне на складах находилось 84,745 тысячи тонн сока, что на 41% меньше, чем в предыдущем году, сообщило агентство Блумберг. "Текущая ситуация многофакторна и продолжается. Необходимо заранее рассмотреть возможные меры поддержки для отечественных производителей апельсинового сока", - прокомментировал Новиков. Он пояснил, что проблема с сырьем для производства этого напитка существует уже не первый год, а периодически становится и острой. "Сейчас мы действительно наблюдаем обострение ситуации. Существует риск не только удорожания сырья, но и перебоев поставок концентрированного апельсинового сока на рынок России", - считает Новиков. Отдельно он обратил внимание на то, что в данный момент для российских производителей ситуация усугубляется еще и затруднением поставок сырья из ряда недружественных стран. "Поэтому рынок Бразилии очень важен для нас", - подчеркнул собеседник агентства, отметив, что апельсиновый сок является одним из самых популярных в России и уступает первенство только яблочному соку. "Поэтому в данный момент индустрия напитков выступает за сохранение нулевой ставки пошлины на концентрированный апельсиновый сок и снижение до нуля пошлины на апельсиновую клетку, которая используется при производстве различных апельсиновых напитков. Это позволит минимизировать существующие риски, проводить более сбалансированную торговую политику и обеспечить российских потребителей соковой продукцией", - считает глава отраслевого союза.

https://ria.ru/20230503/napitki-1869299302.html

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бразилия

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, бразилия, флорида