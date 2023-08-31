https://ria.ru/20230831/sochi-1893461675.html

В Сочи рассказали о рекордном числе туристов

В Сочи рассказали о рекордном числе туристов - РИА Новости, 31.08.2023

В Сочи рассказали о рекордном числе туристов

С мая и по конец августа Сочи посетили 3,7 миллиона человек, а с начала года уже более 5,38 миллиона туристов, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:52

2023-08-31T17:52

2023-08-31T17:52

туризм

новости - туризм

туристы

сочи

алексей копайгородский

отдых в россии

отдых на море

куда можно лететь

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С мая и по конец августа Сочи посетили 3,7 миллиона человек, а с начала года уже более 5,38 миллиона туристов, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Телеграм-канале.По его словам, самым популярным оказался август — свыше миллиона гостей."Завтра начнется новый учебный год, но пока массового оттока туристов мы не наблюдаем, – уточнил он. – Средства размещения курорта сохраняют загрузку 90 процентов. Хорошие прогнозы по погоде и турпотоку и на бархатный сезон – до конца октября в городе забронировано свыше 70 процентов номеров". Глава города отметил, что пока температура моря будет комфортной для купания, еженедельно будут проводиться лабораторные исследования отобранных проб воды. "Их взято уже пять тысяч, по сведениям Роспотребнадзора все в норме, как и санитарно-эпидемиологический фон в целом", – сказал Копайгородский.

https://ria.ru/20230831/kurorty-1892978384.html

сочи

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, сочи, алексей копайгородский, отдых в россии, отдых на море, куда можно лететь