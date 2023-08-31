Рейтинг@Mail.ru
В Сочи рассказали о рекордном числе туристов - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:52 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/sochi-1893461675.html
В Сочи рассказали о рекордном числе туристов
В Сочи рассказали о рекордном числе туристов - РИА Новости, 31.08.2023
В Сочи рассказали о рекордном числе туристов
С мая и по конец августа Сочи посетили 3,7 миллиона человек, а с начала года уже более 5,38 миллиона туристов, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:52
2023-08-31T17:52
туризм
новости - туризм
туристы
сочи
алексей копайгородский
отдых в россии
отдых на море
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889345437_0:272:3115:2024_1920x0_80_0_0_4b072e9295c02788e09a02d1eff09772.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С мая и по конец августа Сочи посетили 3,7 миллиона человек, а с начала года уже более 5,38 миллиона туристов, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Телеграм-канале.По его словам, самым популярным оказался август — свыше миллиона гостей."Завтра начнется новый учебный год, но пока массового оттока туристов мы не наблюдаем, – уточнил он. – Средства размещения курорта сохраняют загрузку 90 процентов. Хорошие прогнозы по погоде и турпотоку и на бархатный сезон – до конца октября в городе забронировано свыше 70 процентов номеров". Глава города отметил, что пока температура моря будет комфортной для купания, еженедельно будут проводиться лабораторные исследования отобранных проб воды. "Их взято уже пять тысяч, по сведениям Роспотребнадзора все в норме, как и санитарно-эпидемиологический фон в целом", – сказал Копайгородский.
https://ria.ru/20230831/kurorty-1892978384.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889345437_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_557a8c703ff7165944122e9ba6426d3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туристы, сочи, алексей копайгородский, отдых в россии, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Сочи, Алексей Копайгородский, отдых в России, Отдых на море, куда можно лететь
В Сочи рассказали о рекордном числе туристов

Сочи принял свыше пяти миллионов туристов, рекордным месяцем стал август

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПляжный отдых в Сочи
Пляжный отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С мая и по конец августа Сочи посетили 3,7 миллиона человек, а с начала года уже более 5,38 миллиона туристов, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Телеграм-канале.
По его словам, самым популярным оказался август — свыше миллиона гостей.

"Завтра начнется новый учебный год, но пока массового оттока туристов мы не наблюдаем, – уточнил он. – Средства размещения курорта сохраняют загрузку 90 процентов. Хорошие прогнозы по погоде и турпотоку и на бархатный сезон – до конца октября в городе забронировано свыше 70 процентов номеров".

Глава города отметил, что пока температура моря будет комфортной для купания, еженедельно будут проводиться лабораторные исследования отобранных проб воды. "Их взято уже пять тысяч, по сведениям Роспотребнадзора все в норме, как и санитарно-эпидемиологический фон в целом", – сказал Копайгородский.
Женщина в Бодруме, Турция - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Названы десять лучших морских курортов России и Турции для отдыха осенью
04:44
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыСочиАлексей Копайгородскийотдых в РоссииОтдых на морекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала