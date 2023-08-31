В Сочи рассказали о рекордном числе туристов
Сочи принял свыше пяти миллионов туристов, рекордным месяцем стал август
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С мая и по конец августа Сочи посетили 3,7 миллиона человек, а с начала года уже более 5,38 миллиона туристов, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Телеграм-канале.
По его словам, самым популярным оказался август — свыше миллиона гостей.
"Завтра начнется новый учебный год, но пока массового оттока туристов мы не наблюдаем, – уточнил он. – Средства размещения курорта сохраняют загрузку 90 процентов. Хорошие прогнозы по погоде и турпотоку и на бархатный сезон – до конца октября в городе забронировано свыше 70 процентов номеров".
Глава города отметил, что пока температура моря будет комфортной для купания, еженедельно будут проводиться лабораторные исследования отобранных проб воды. "Их взято уже пять тысяч, по сведениям Роспотребнадзора все в норме, как и санитарно-эпидемиологический фон в целом", – сказал Копайгородский.
"Завтра начнется новый учебный год, но пока массового оттока туристов мы не наблюдаем, – уточнил он. – Средства размещения курорта сохраняют загрузку 90 процентов. Хорошие прогнозы по погоде и турпотоку и на бархатный сезон – до конца октября в городе забронировано свыше 70 процентов номеров".
Глава города отметил, что пока температура моря будет комфортной для купания, еженедельно будут проводиться лабораторные исследования отобранных проб воды. "Их взято уже пять тысяч, по сведениям Роспотребнадзора все в норме, как и санитарно-эпидемиологический фон в целом", – сказал Копайгородский.