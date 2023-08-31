https://ria.ru/20230831/sobaka-1893513605.html

Полиция нашла мужчину, выстрелившего в голову собаке в Волгограде

Полиция нашла мужчину, выстрелившего в голову собаке в Волгограде - РИА Новости, 31.08.2023

Полиция нашла мужчину, выстрелившего в голову собаке в Волгограде

Полиция нашла мужчину, который выстрелил в голову собаке в Волгограде, проводится проверка, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T21:18

2023-08-31T21:18

2023-08-31T21:18

происшествия

волгоград

россия

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ВОЛГОГРАД, 31 авг - РИА Новости. Полиция нашла мужчину, который выстрелил в голову собаке в Волгограде, проводится проверка, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина выходит из здания и стреляет в голову собаке на глазах у прохожих. Согласно подписи к видео, инцидент произошел в Тракторозаводском районе Волгограда в микрорайоне Спартановка. Видео опубликовали сотрудники магазина, из которого вышел мужчина с оружием. Представитель ГУ МВД сообщил РИА Новости, что ведомство не получало заявлений, но организовало проверку инициативно. По данным ведомства, полицейским удалось установить личность стрелявшего. "Им оказался 33-летний ранее судимый волгоградец... Мотивом совершения данного поступка, с его слов, стала боязнь собак", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что устройство для отпугивания животных, из которого мужчина стрелял, изъято. Полиция проводит проверку.

https://ria.ru/20230807/sobaka-1888697791.html

волгоград

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоград, россия