https://ria.ru/20230831/sobaka-1893513605.html
Полиция нашла мужчину, выстрелившего в голову собаке в Волгограде
Полиция нашла мужчину, выстрелившего в голову собаке в Волгограде - РИА Новости, 31.08.2023
Полиция нашла мужчину, выстрелившего в голову собаке в Волгограде
Полиция нашла мужчину, который выстрелил в голову собаке в Волгограде, проводится проверка, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T21:18
2023-08-31T21:18
2023-08-31T21:18
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ВОЛГОГРАД, 31 авг - РИА Новости. Полиция нашла мужчину, который выстрелил в голову собаке в Волгограде, проводится проверка, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина выходит из здания и стреляет в голову собаке на глазах у прохожих. Согласно подписи к видео, инцидент произошел в Тракторозаводском районе Волгограда в микрорайоне Спартановка. Видео опубликовали сотрудники магазина, из которого вышел мужчина с оружием. Представитель ГУ МВД сообщил РИА Новости, что ведомство не получало заявлений, но организовало проверку инициативно. По данным ведомства, полицейским удалось установить личность стрелявшего. "Им оказался 33-летний ранее судимый волгоградец... Мотивом совершения данного поступка, с его слов, стала боязнь собак", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что устройство для отпугивания животных, из которого мужчина стрелял, изъято. Полиция проводит проверку.
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происшествия, волгоград, россия
Происшествия, Волгоград, Россия
Полиция нашла мужчину, выстрелившего в голову собаке в Волгограде
Полиция нашла и установила личность выстрелившего в голову собаке в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 31 авг - РИА Новости. Полиция нашла мужчину, который выстрелил в голову собаке в Волгограде, проводится проверка, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина выходит из здания и стреляет в голову собаке на глазах у прохожих. Согласно подписи к видео, инцидент произошел в Тракторозаводском районе Волгограда в микрорайоне Спартановка. Видео опубликовали сотрудники магазина, из которого вышел мужчина с оружием. Представитель ГУ МВД сообщил РИА Новости, что ведомство не получало заявлений, но организовало проверку инициативно.
По данным ведомства, полицейским удалось установить личность стрелявшего.
«
"Им оказался 33-летний ранее судимый волгоградец... Мотивом совершения данного поступка, с его слов, стала боязнь собак", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что устройство для отпугивания животных, из которого мужчина стрелял, изъято. Полиция проводит проверку.
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