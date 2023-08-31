https://ria.ru/20230831/sobaka-1893473324.html

Полиция проверит информацию об убийстве собаки во дворе в Екатеринбурге

Полиция проверит информацию об убийстве собаки во дворе в Екатеринбурге - РИА Новости, 31.08.2023

Полиция проверит информацию об убийстве собаки во дворе в Екатеринбурге

Сотрудники полиции проверяют информацию о том, что мужчина зарезал собаку во дворе одного из домов в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:58

2023-08-31T17:58

2023-08-31T18:03

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют информацию о том, что мужчина зарезал собаку во дворе одного из домов в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Ранее местный портал Е1.ru написал, что в микрорайоне Уралмаш мужчина прямо на парковке около своего дома зарезал овчарку, после чего в домофон позвонил супруге и попросил ее вынести предмет, в который можно завернуть тело животного. На кадрах, опубликованных СМИ видно, как после произошедшего вышла женщина с ведом воды и начала отмывать с асфальта следы крови. "Заявление о жестоком обращении с животным поступило сегодня в отдел полиции №15. В настоящее время служба участковых уполномоченных проверяет поступившую информацию. По результатам начавшейся проверки правоохранители примут соответствующее решение", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230629/zhivotnye-1881111585.html

екатеринбург

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екатеринбург, происшествия