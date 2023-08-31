https://ria.ru/20230831/sobaka-1893473324.html
Полиция проверит информацию об убийстве собаки во дворе в Екатеринбурге
Полиция проверит информацию об убийстве собаки во дворе в Екатеринбурге - РИА Новости, 31.08.2023
Полиция проверит информацию об убийстве собаки во дворе в Екатеринбурге
Сотрудники полиции проверяют информацию о том, что мужчина зарезал собаку во дворе одного из домов в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:58
2023-08-31T17:58
2023-08-31T18:03
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют информацию о том, что мужчина зарезал собаку во дворе одного из домов в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Ранее местный портал Е1.ru написал, что в микрорайоне Уралмаш мужчина прямо на парковке около своего дома зарезал овчарку, после чего в домофон позвонил супруге и попросил ее вынести предмет, в который можно завернуть тело животного. На кадрах, опубликованных СМИ видно, как после произошедшего вышла женщина с ведом воды и начала отмывать с асфальта следы крови. "Заявление о жестоком обращении с животным поступило сегодня в отдел полиции №15. В настоящее время служба участковых уполномоченных проверяет поступившую информацию. По результатам начавшейся проверки правоохранители примут соответствующее решение", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230629/zhivotnye-1881111585.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, происшествия
Екатеринбург, Происшествия
Полиция проверит информацию об убийстве собаки во дворе в Екатеринбурге
Полиция проверит информацию о екатеринбуржце, убившем овчарку в одном из дворов