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Жителя Барнаула, случайно поджегшего сына друга, оштрафовали - РИА Новости, 31.08.2023
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15:29 31.08.2023 (обновлено: 15:30 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/shtraf-1893417981.html
Жителя Барнаула, случайно поджегшего сына друга, оштрафовали
Жителя Барнаула, случайно поджегшего сына друга, оштрафовали - РИА Новости, 31.08.2023
Жителя Барнаула, случайно поджегшего сына друга, оштрафовали
Житель Алтайского края, который во время отдыха на природе случайно поджег сына своих друзей, получил 300 часов обязательных работ и штраф в 600 тысяч рублей,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:29
2023-08-31T15:30
происшествия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
первомайский район
барнаул
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БАРНАУЛ, 31 авг - РИА Новости. Житель Алтайского края, который во время отдыха на природе случайно поджег сына своих друзей, получил 300 часов обязательных работ и штраф в 600 тысяч рублей, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Сегодня мировым судьей судебного участка №2 Первомайского района Алтайского края постановлен приговор в отношении жителя города Барнаула, который, отдыхая на Сорочелоговском водохранилище на территории Первомайского района Алтайского края, в процессе розжига жидкости для углей допустил преступную неосторожность. В результате произошло воспламенение жидкости и попадание её на малолетнего ребенка, находившегося поблизости, от чего тот получил тяжелые ожоги общей площадью 40% поверхности тела", - говорится в сообщении. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, мальчику 6 лет, он - сын друзей семьи мужчины. На озере вместе отдыхали две семьи. Источник уточнил, что у ребёнка были серьёзные ожоги рук, шеи и живота, остались заметные шрамы. Уголовное дело расследовало СУ СК по Алтайскому краю. В судебном заседании мужчина отрицал вину, не согласившись с обвинением. "Действия осужденного судом квалифицированы по ч. 1 ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, а также удовлетворен гражданский иск прокуратуры Первомайского района Алтайского края в интересах малолетнего пострадавшего, постановлено взыскать в его пользу 600 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда", - отметила Антошкина.
https://ria.ru/20230729/podzhog-1887034762.html
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алтайский край
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происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), первомайский район , барнаул
Происшествия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ), Первомайский район , Барнаул
Жителя Барнаула, случайно поджегшего сына друга, оштрафовали

Жителя Барнаула, случайно поджегшего сына друга, оштрафовали на 600 тысяч рублей

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 31 авг - РИА Новости. Житель Алтайского края, который во время отдыха на природе случайно поджег сына своих друзей, получил 300 часов обязательных работ и штраф в 600 тысяч рублей, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
«
"Сегодня мировым судьей судебного участка №2 Первомайского района Алтайского края постановлен приговор в отношении жителя города Барнаула, который, отдыхая на Сорочелоговском водохранилище на территории Первомайского района Алтайского края, в процессе розжига жидкости для углей допустил преступную неосторожность. В результате произошло воспламенение жидкости и попадание её на малолетнего ребенка, находившегося поблизости, от чего тот получил тяжелые ожоги общей площадью 40% поверхности тела", - говорится в сообщении.
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Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, мальчику 6 лет, он - сын друзей семьи мужчины. На озере вместе отдыхали две семьи. Источник уточнил, что у ребёнка были серьёзные ожоги рук, шеи и живота, остались заметные шрамы.
Уголовное дело расследовало СУ СК по Алтайскому краю. В судебном заседании мужчина отрицал вину, не согласившись с обвинением.
«
"Действия осужденного судом квалифицированы по ч. 1 ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, а также удовлетворен гражданский иск прокуратуры Первомайского района Алтайского края в интересах малолетнего пострадавшего, постановлено взыскать в его пользу 600 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда", - отметила Антошкина.
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