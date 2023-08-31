https://ria.ru/20230831/shtraf-1893417981.html

Жителя Барнаула, случайно поджегшего сына друга, оштрафовали

Жителя Барнаула, случайно поджегшего сына друга, оштрафовали - РИА Новости, 31.08.2023

Жителя Барнаула, случайно поджегшего сына друга, оштрафовали

Житель Алтайского края, который во время отдыха на природе случайно поджег сына своих друзей, получил 300 часов обязательных работ и штраф в 600 тысяч рублей,... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:29

2023-08-31T15:29

2023-08-31T15:30

происшествия

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

первомайский район

барнаул

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БАРНАУЛ, 31 авг - РИА Новости. Житель Алтайского края, который во время отдыха на природе случайно поджег сына своих друзей, получил 300 часов обязательных работ и штраф в 600 тысяч рублей, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Сегодня мировым судьей судебного участка №2 Первомайского района Алтайского края постановлен приговор в отношении жителя города Барнаула, который, отдыхая на Сорочелоговском водохранилище на территории Первомайского района Алтайского края, в процессе розжига жидкости для углей допустил преступную неосторожность. В результате произошло воспламенение жидкости и попадание её на малолетнего ребенка, находившегося поблизости, от чего тот получил тяжелые ожоги общей площадью 40% поверхности тела", - говорится в сообщении. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, мальчику 6 лет, он - сын друзей семьи мужчины. На озере вместе отдыхали две семьи. Источник уточнил, что у ребёнка были серьёзные ожоги рук, шеи и живота, остались заметные шрамы. Уголовное дело расследовало СУ СК по Алтайскому краю. В судебном заседании мужчина отрицал вину, не согласившись с обвинением. "Действия осужденного судом квалифицированы по ч. 1 ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, а также удовлетворен гражданский иск прокуратуры Первомайского района Алтайского края в интересах малолетнего пострадавшего, постановлено взыскать в его пользу 600 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда", - отметила Антошкина.

https://ria.ru/20230729/podzhog-1887034762.html

https://ria.ru/20230720/benzin-1885333914.html

алтайский край

первомайский район

барнаул

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происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), первомайский район , барнаул