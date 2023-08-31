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Брянская область помогает школам в ЛНР подготовиться к учебному году - РИА Новости, 01.09.2023
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19:00 31.08.2023 (обновлено: 10:22 01.09.2023)
https://ria.ru/20230831/shkoly-1893582433.html
Брянская область помогает школам в ЛНР подготовиться к учебному году
Брянская область помогает школам в ЛНР подготовиться к учебному году - РИА Новости, 01.09.2023
Брянская область помогает школам в ЛНР подготовиться к учебному году
Брянские строители подготавливают школы подшефной Брянки в ЛНР к новому учебному году, восстанавливают жилые дома и объекты инфраструктуры города, сообщил... РИА Новости, 01.09.2023
2023-08-31T19:00
2023-09-01T10:22
надежные люди
брянская область
александр богомаз
брянка
луганская народная республика
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Брянские строители подготавливают школы подшефной Брянки в ЛНР к новому учебному году, восстанавливают жилые дома и объекты инфраструктуры города, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Готовим к новому учебному году не только школы Брянской области, но и нашей подшефной Брянки Луганской Народной Республики. В школе № 9 отремонтированы спортзал и актовый зал, спортзалы в школах № 23 и № 4, завершается работа по замене окон и систем отопления в школе № 5, в школе № 19 - актового зала, в гимназии заменено отопление, идет ремонт спортзала. Школы работают в очном режиме. Заменены окна в детском саду № 28 и кровля на детской школе искусств", - рассказал Богомаз. Он отметил, что, кроме ремонта школ, брянские строители заканчивают ремонт поликлиники города Брянки - укладку плитки, оштукатуривание, монтаж потолочного перекрытия. На заключительной стадии находятся подготовительные работы в МФЦ, где уже устанавливается мебель, подключаются компьютеры, оргтехника. Также продолжаются восстановительные работы на объектах инфраструктуры и в жилищном секторе города-побратима. "Завершены работы на двух водоводах "Сириус" и "Обводная". Заканчиваются работы на двух кровлях очистных сооружений. Завершены работы по ремонту четырех шатровых кровель многоквартирных домов, практически готовы еще семь кровель, брянские строители приступили к работе на шести плоских кровлях многоквартирных домов" - рассказал губернатор. Ранее сообщалось, что из Брянской области в подшефный город Брянку ЛНР направлена гуманитарная помощь - медикаменты, продукты питания, принадлежности для школы и книги. О том, что регион берет шефство над городом Брянка в ЛНР, Богомаз объявил в мае прошлого года, а в августе прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между Брянском и Брянкой.
https://ria.ru/20230825/pomosch-1892293827.html
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брянская область, александр богомаз, брянка, луганская народная республика
Надежные люди, Брянская область, Александр Богомаз, Брянка, Луганская Народная Республика
Брянская область помогает школам в ЛНР подготовиться к учебному году

Богомаз: брянские строители подготавливают школы Брянки в ЛНР к учебному году

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРабочий в школе
Рабочий в школе - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Рабочий в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Брянские строители подготавливают школы подшефной Брянки в ЛНР к новому учебному году, восстанавливают жилые дома и объекты инфраструктуры города, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Готовим к новому учебному году не только школы Брянской области, но и нашей подшефной Брянки Луганской Народной Республики. В школе № 9 отремонтированы спортзал и актовый зал, спортзалы в школах № 23 и № 4, завершается работа по замене окон и систем отопления в школе № 5, в школе № 19 - актового зала, в гимназии заменено отопление, идет ремонт спортзала. Школы работают в очном режиме. Заменены окна в детском саду № 28 и кровля на детской школе искусств", - рассказал Богомаз.
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Он отметил, что, кроме ремонта школ, брянские строители заканчивают ремонт поликлиники города Брянки - укладку плитки, оштукатуривание, монтаж потолочного перекрытия. На заключительной стадии находятся подготовительные работы в МФЦ, где уже устанавливается мебель, подключаются компьютеры, оргтехника. Также продолжаются восстановительные работы на объектах инфраструктуры и в жилищном секторе города-побратима.
"Завершены работы на двух водоводах "Сириус" и "Обводная". Заканчиваются работы на двух кровлях очистных сооружений. Завершены работы по ремонту четырех шатровых кровель многоквартирных домов, практически готовы еще семь кровель, брянские строители приступили к работе на шести плоских кровлях многоквартирных домов" - рассказал губернатор.
Ранее сообщалось, что из Брянской области в подшефный город Брянку ЛНР направлена гуманитарная помощь - медикаменты, продукты питания, принадлежности для школы и книги. О том, что регион берет шефство над городом Брянка в ЛНР, Богомаз объявил в мае прошлого года, а в августе прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между Брянском и Брянкой.
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Надежные людиБрянская областьАлександр БогомазБрянкаЛуганская Народная Республика
 
 
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