https://ria.ru/20230831/shkoly-1893412179.html
Путин и Жапаров дадут старт строительству трех русских школ в Киргизии
Путин и Жапаров дадут старт строительству трех русских школ в Киргизии - РИА Новости, 31.08.2023
Путин и Жапаров дадут старт строительству трех русских школ в Киргизии
Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров 1 сентября в режиме видеоконференции дадут старт строительству в Киргизии трех школ с... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:06
2023-08-31T15:06
2023-08-31T15:14
киргизия
владимир путин
бишкек
садыр жапаров
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров 1 сентября в режиме видеоконференции дадут старт строительству в Киргизии трех школ с обучением на русском языке, сообщает пресс-служба Кремля."Путин совместно с президентом Киргизской Республики Жапаровым в режиме видеоконференции дадут старт началу строительства в Киргизии (в городах Бишкеке, Баткене и Караколе) трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке", - говорится в сообщении.Кроме того, по видео Путин примет участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти российских регионах.
https://ria.ru/20230831/putin-1893410670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, владимир путин, бишкек, садыр жапаров
Киргизия, Владимир Путин, Бишкек, Садыр Жапаров
Путин и Жапаров дадут старт строительству трех русских школ в Киргизии
Путин и Жапаров по видео дадут старт строительству трех русских школ в Киргизии