https://ria.ru/20230831/shkoly-1893412179.html

Путин и Жапаров дадут старт строительству трех русских школ в Киргизии

Путин и Жапаров дадут старт строительству трех русских школ в Киргизии - РИА Новости, 31.08.2023

Путин и Жапаров дадут старт строительству трех русских школ в Киргизии

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров 1 сентября в режиме видеоконференции дадут старт строительству в Киргизии трех школ с... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:06

2023-08-31T15:06

2023-08-31T15:14

киргизия

владимир путин

бишкек

садыр жапаров

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров 1 сентября в режиме видеоконференции дадут старт строительству в Киргизии трех школ с обучением на русском языке, сообщает пресс-служба Кремля."Путин совместно с президентом Киргизской Республики Жапаровым в режиме видеоконференции дадут старт началу строительства в Киргизии (в городах Бишкеке, Баткене и Караколе) трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке", - говорится в сообщении.Кроме того, по видео Путин примет участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти российских регионах.

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киргизия

бишкек

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Влада Копылова

киргизия, владимир путин, бишкек, садыр жапаров