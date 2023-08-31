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Путин и Жапаров дадут старт строительству трех русских школ в Киргизии - РИА Новости, 31.08.2023
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15:06 31.08.2023 (обновлено: 15:14 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/shkoly-1893412179.html
Путин и Жапаров дадут старт строительству трех русских школ в Киргизии
Путин и Жапаров дадут старт строительству трех русских школ в Киргизии - РИА Новости, 31.08.2023
Путин и Жапаров дадут старт строительству трех русских школ в Киргизии
Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров 1 сентября в режиме видеоконференции дадут старт строительству в Киргизии трех школ с... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:06
2023-08-31T15:14
киргизия
владимир путин
бишкек
садыр жапаров
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров 1 сентября в режиме видеоконференции дадут старт строительству в Киргизии трех школ с обучением на русском языке, сообщает пресс-служба Кремля."Путин совместно с президентом Киргизской Республики Жапаровым в режиме видеоконференции дадут старт началу строительства в Киргизии (в городах Бишкеке, Баткене и Караколе) трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке", - говорится в сообщении.Кроме того, по видео Путин примет участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти российских регионах.
https://ria.ru/20230831/putin-1893410670.html
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киргизия, владимир путин, бишкек, садыр жапаров
Киргизия, Владимир Путин, Бишкек, Садыр Жапаров
Путин и Жапаров дадут старт строительству трех русских школ в Киргизии

Путин и Жапаров по видео дадут старт строительству трех русских школ в Киргизии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров 1 сентября в режиме видеоконференции дадут старт строительству в Киргизии трех школ с обучением на русском языке, сообщает пресс-служба Кремля.
"Путин совместно с президентом Киргизской Республики Жапаровым в режиме видеоконференции дадут старт началу строительства в Киргизии (в городах Бишкеке, Баткене и Караколе) трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке", - говорится в сообщении.
Кроме того, по видео Путин примет участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти российских регионах.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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КиргизияВладимир ПутинБишкекСадыр Жапаров
 
 
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