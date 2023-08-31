https://ria.ru/20230831/shkoly-1893298661.html

Экологи предложили установить аппараты для приема тары в российских школах

Экологи предложили установить аппараты для приема тары в российских школах - РИА Новости, 31.08.2023

Экологи предложили установить аппараты для приема тары в российских школах

Российский экологический оператор (РЭО) предложил устанавливать в школах фандоматы, куда ученики смогут сдавать тару из алюминия, пластика и стекла, получая за... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T04:29

2023-08-31T04:29

2023-08-31T04:29

россия

казань

денис буцаев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) предложил устанавливать в школах фандоматы, куда ученики смогут сдавать тару из алюминия, пластика и стекла, получая за это вознаграждение, сообщили в пресс-службе компании. "РЭО предлагает Минпросвещения России в преддверии нового учебного года рассмотреть возможность установки фандоматов в школах всех регионов страны. Школьники смогут сдавать бутылки и банки из алюминия, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и стекла, получая за это вознаграждение", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Дениса Буцаева. По его словам, при сдаче тары в фандоматы школьники смогут получать бонусы, баллы или скидки на транспортную карту, услуги связи, в магазины или кафе сетей-партнеров. При желании от начисления бонусов можно будет отказаться в пользу благотворительных проектов. Как уточнили в РЭО, аппараты для приема тары уже установлены в некоторых российских школах. Фандоматы компании "РТ-Инвест" сейчас работают в 245 школах Подмосковья, Татарстана (Казань и Нижнекамск) и Башкортостана (Салават). "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО - курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.

https://sn.ria.ru/20230830/shkola-1893219336.html

россия

казань

московская область (подмосковье)

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россия, казань, денис буцаев, московская область (подмосковье), общество