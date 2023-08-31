https://ria.ru/20230831/shkola-1893403118.html

В нижегородской школе объяснили, зачем первоклассникам выдали камуфляж

В нижегородской школе объяснили, зачем первоклассникам выдали камуфляж - РИА Новости, 31.08.2023

В нижегородской школе объяснили, зачем первоклассникам выдали камуфляж

Выданный нижегородским первоклассникам камуфляж, фотографии которого появились в СМИ и соцсетях, предназначен не для линейки 1 сентября, а для внешкольных... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:40

2023-08-31T14:40

2023-08-31T14:40

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Выданный нижегородским первоклассникам камуфляж, фотографии которого появились в СМИ и соцсетях, предназначен не для линейки 1 сентября, а для внешкольных занятий в кадетских классах, пояснили журналистам в руководстве школы №172. Ранее местный портал NewsNN.ru опубликовал фотографии камуфляжного костюма, который, по словам обратившихся в редакцию родителей, выдали детям якобы для линейки 1 сентября. Причем носить брюки и куртку защитного цвета, обозначенные на этикетке как "рабочая одежда", по словам родителей, предстоит и девочкам, и мальчикам. "Выданные детям костюмы, указанные на фотографиях в соцсетях, предназначены для внеклассных занятий в соответствии с выбранным школой профилем (в 2023-2024 учебном году в школе планируется открытие кадетских классов). Брюки и куртка были выданы с целью выверки соответствия размерных рядов", - заявили в руководстве школы. По данным администрации школы №172, торжественная линейка 1 сентября пройдет в школе традиционно. "Как и во всех других городских общеобразовательных организациях, ученики будут одеты в школьную форму, утвержденную уставом учебного заведения (мальчики – белая рубашка, черные брюки, черные ботинки, девочки – белые банты, белая блузка, темно-синий сарафан, туфли)", - подчеркнули в учебном заведении.

https://ria.ru/20230830/krym-1893038103.html

https://sn.ria.ru/20220601/shkola-1792293662.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество