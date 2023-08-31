"Никого не осталось". В США сообщили об отчаянном шаге Зеленского
Экс-разведчик США Шаффер: мобилизация на Украине указывает на переход к обороне
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского о новой мобилизации в ВСУ свидетельствует о переходе страны от наступления к обороне, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Если вы заявляете о призыве <…> в то время, когда вы проигрываете, то, вероятно, вы переходите в оборону. Я думаю, что сейчас он пытается спланировать оборону на осень", — указал эксперт.
По его словам, украинский лидер повторяет сценарий нацистской Германии после Курской битвы, которая была вынуждена отступить и набрать в армию подростков и стариков, поскольку людей призывного возраста просто не осталось.
"Никого больше не осталось. У них закончились украинцы призывного возраста. Все они сейчас на поле боя", — подытожил специалист.
Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявлял, что военное командование страны хочет мобилизовать больше людей.