https://ria.ru/20230831/shag-1893332478.html

"Никого не осталось". В США сообщили об отчаянном шаге Зеленского

"Никого не осталось". В США сообщили об отчаянном шаге Зеленского - РИА Новости, 31.08.2023

"Никого не осталось". В США сообщили об отчаянном шаге Зеленского

Решение Владимира Зеленского о новой мобилизации в ВСУ свидетельствует о переходе страны от наступления к обороне, заявил бывший разведчик американских... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:36

2023-08-31T10:36

2023-08-31T11:06

в мире

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892838843_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_6cc589420d2c72697cecae2a087dbc06.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского о новой мобилизации в ВСУ свидетельствует о переходе страны от наступления к обороне, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если вы заявляете о призыве <…> в то время, когда вы проигрываете, то, вероятно, вы переходите в оборону. Я думаю, что сейчас он пытается спланировать оборону на осень", — указал эксперт.По его словам, украинский лидер повторяет сценарий нацистской Германии после Курской битвы, которая была вынуждена отступить и набрать в армию подростков и стариков, поскольку людей призывного возраста просто не осталось."Никого больше не осталось. У них закончились украинцы призывного возраста. Все они сейчас на поле боя", — подытожил специалист.Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявлял, что военное командование страны хочет мобилизовать больше людей.

https://ria.ru/20230831/sudba-1893315070.html

киев

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, сша