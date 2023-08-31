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"Никого не осталось". В США сообщили об отчаянном шаге Зеленского - РИА Новости, 31.08.2023
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10:36 31.08.2023 (обновлено: 11:06 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/shag-1893332478.html
"Никого не осталось". В США сообщили об отчаянном шаге Зеленского
"Никого не осталось". В США сообщили об отчаянном шаге Зеленского - РИА Новости, 31.08.2023
"Никого не осталось". В США сообщили об отчаянном шаге Зеленского
Решение Владимира Зеленского о новой мобилизации в ВСУ свидетельствует о переходе страны от наступления к обороне, заявил бывший разведчик американских... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:36
2023-08-31T11:06
в мире
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
сша
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского о новой мобилизации в ВСУ свидетельствует о переходе страны от наступления к обороне, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Если вы заявляете о призыве &lt;…&gt; в то время, когда вы проигрываете, то, вероятно, вы переходите в оборону. Я думаю, что сейчас он пытается спланировать оборону на осень&quot;, — указал эксперт.По его словам, украинский лидер повторяет сценарий нацистской Германии после Курской битвы, которая была вынуждена отступить и набрать в армию подростков и стариков, поскольку людей призывного возраста просто не осталось."Никого больше не осталось. У них закончились украинцы призывного возраста. Все они сейчас на поле боя", — подытожил специалист.Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявлял, что военное командование страны хочет мобилизовать больше людей.
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в мире, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, сша
В мире, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, США
"Никого не осталось". В США сообщили об отчаянном шаге Зеленского

Экс-разведчик США Шаффер: мобилизация на Украине указывает на переход к обороне

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского о новой мобилизации в ВСУ свидетельствует о переходе страны от наступления к обороне, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Если вы заявляете о призыве <…> в то время, когда вы проигрываете, то, вероятно, вы переходите в оборону. Я думаю, что сейчас он пытается спланировать оборону на осень", — указал эксперт.

По его словам, украинский лидер повторяет сценарий нацистской Германии после Курской битвы, которая была вынуждена отступить и набрать в армию подростков и стариков, поскольку людей призывного возраста просто не осталось.
"Никого больше не осталось. У них закончились украинцы призывного возраста. Все они сейчас на поле боя", — подытожил специалист.
Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявлял, что военное командование страны хочет мобилизовать больше людей.
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