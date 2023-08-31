https://ria.ru/20230831/seti-1893340924.html
Бойцам СВО доставят тридцать маскировочных сетей из Пятигорска
Бойцам СВО доставят тридцать маскировочных сетей из Пятигорска - РИА Новости, 31.08.2023
Бойцам СВО доставят тридцать маскировочных сетей из Пятигорска
Тридцать маскировочных сетей доставят из Пятигорска участникам СВО в зону боевых действий, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:04
2023-08-31T11:04
2023-08-31T11:05
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ПЯТИГОРСК, 31 авг – РИА Новости. Тридцать маскировочных сетей доставят из Пятигорска участникам СВО в зону боевых действий, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в телеграм-канале. "Еще в конвое были маскировочные сети – их сплели местные жители и гости города. Те, кто приехал отдыхать к нам на Кавказские Минеральные Воды, увидел объявление об акции и решил помочь. Общими усилиями за две недели удалось сделать для воинов 30 маскировочных сетей, каждая в среднем по 12 квадратных метров", – сообщил Владимиров. Владимиров добавил, что в зону СВО также доставят тепловизоры, бинокли, квадрокоптеры, дронобойные ружья, лекарства, воду.
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владимир владимиров, пятигорск, ставропольский край
Надежные люди, Владимир Владимиров, Пятигорск, Ставропольский край
Бойцам СВО доставят тридцать маскировочных сетей из Пятигорска
Бойцам СВО доставят тридцать маскировочных сетей из Пятигорска
ПЯТИГОРСК, 31 авг – РИА Новости.
Тридцать маскировочных сетей доставят из Пятигорска участникам СВО в зону боевых действий, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в телеграм-канале
.
"Еще в конвое были маскировочные сети – их сплели местные жители и гости города. Те, кто приехал отдыхать к нам на Кавказские Минеральные Воды, увидел объявление об акции и решил помочь. Общими усилиями за две недели удалось сделать для воинов 30 маскировочных сетей, каждая в среднем по 12 квадратных метров", – сообщил Владимиров.
Владимиров добавил, что в зону СВО также доставят тепловизоры, бинокли, квадрокоптеры, дронобойные ружья, лекарства, воду.
Владимирская область направила в зону СВО медоборудование