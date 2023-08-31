https://ria.ru/20230831/seti-1893340924.html

Бойцам СВО доставят тридцать маскировочных сетей из Пятигорска

Бойцам СВО доставят тридцать маскировочных сетей из Пятигорска - РИА Новости, 31.08.2023

Бойцам СВО доставят тридцать маскировочных сетей из Пятигорска

Тридцать маскировочных сетей доставят из Пятигорска участникам СВО в зону боевых действий, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:04

2023-08-31T11:04

2023-08-31T11:05

надежные люди

владимир владимиров

пятигорск

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 31 авг – РИА Новости. Тридцать маскировочных сетей доставят из Пятигорска участникам СВО в зону боевых действий, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в телеграм-канале. "Еще в конвое были маскировочные сети – их сплели местные жители и гости города. Те, кто приехал отдыхать к нам на Кавказские Минеральные Воды, увидел объявление об акции и решил помочь. Общими усилиями за две недели удалось сделать для воинов 30 маскировочных сетей, каждая в среднем по 12 квадратных метров", – сообщил Владимиров. Владимиров добавил, что в зону СВО также доставят тепловизоры, бинокли, квадрокоптеры, дронобойные ружья, лекарства, воду.

https://ria.ru/20230830/pomosch-1893144761.html

пятигорск

ставропольский край

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владимир владимиров, пятигорск, ставропольский край