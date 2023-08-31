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Бойцам СВО доставят тридцать маскировочных сетей из Пятигорска - РИА Новости, 31.08.2023
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Надежные люди
 
11:04 31.08.2023 (обновлено: 11:05 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/seti-1893340924.html
Бойцам СВО доставят тридцать маскировочных сетей из Пятигорска
Бойцам СВО доставят тридцать маскировочных сетей из Пятигорска - РИА Новости, 31.08.2023
Бойцам СВО доставят тридцать маскировочных сетей из Пятигорска
Тридцать маскировочных сетей доставят из Пятигорска участникам СВО в зону боевых действий, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:04
2023-08-31T11:05
надежные люди
владимир владимиров
пятигорск
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 31 авг – РИА Новости. Тридцать маскировочных сетей доставят из Пятигорска участникам СВО в зону боевых действий, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в телеграм-канале. "Еще в конвое были маскировочные сети – их сплели местные жители и гости города. Те, кто приехал отдыхать к нам на Кавказские Минеральные Воды, увидел объявление об акции и решил помочь. Общими усилиями за две недели удалось сделать для воинов 30 маскировочных сетей, каждая в среднем по 12 квадратных метров", – сообщил Владимиров. Владимиров добавил, что в зону СВО также доставят тепловизоры, бинокли, квадрокоптеры, дронобойные ружья, лекарства, воду.
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владимир владимиров, пятигорск, ставропольский край
Надежные люди, Владимир Владимиров, Пятигорск, Ставропольский край
Бойцам СВО доставят тридцать маскировочных сетей из Пятигорска

Бойцам СВО доставят тридцать маскировочных сетей из Пятигорска

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМаскировочная сеть
Маскировочная сеть - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Маскировочная сеть. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 31 авг – РИА Новости. Тридцать маскировочных сетей доставят из Пятигорска участникам СВО в зону боевых действий, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в телеграм-канале.
"Еще в конвое были маскировочные сети – их сплели местные жители и гости города. Те, кто приехал отдыхать к нам на Кавказские Минеральные Воды, увидел объявление об акции и решил помочь. Общими усилиями за две недели удалось сделать для воинов 30 маскировочных сетей, каждая в среднем по 12 квадратных метров", – сообщил Владимиров.
Владимиров добавил, что в зону СВО также доставят тепловизоры, бинокли, квадрокоптеры, дронобойные ружья, лекарства, воду.
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Надежные людиВладимир ВладимировПятигорскСтавропольский край
 
 
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