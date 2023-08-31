В Кремле назвали условия для возобновления зерновой сделки
Песков: Россия готова возобновить зерновую сделку при выполнении всех условий
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Конкретных итогов обсуждения по зерновой сделке нет, Москва готова незамедлительно ее возобновить после выполнения условий, касающихся РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, еще раз повторяю, каких-то конкретных итогов этого обсуждения пока нет. Но предстоят в Москве и сегодня, и в самое ближайшее время на высшем уровне обсуждения этой темы, конечно. Трудно сказать, насколько результативным это будет, но еще раз повторяю, будучи ответственным поставщиком зерновых, Россия принимает участие в таких обсуждениях", - сказал Песков журналистам.
Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что "Россия готова незамедлительно возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены условия, касающиеся ее".
МИД РФ сообщал в среду, что в ходе предстоящего визита главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию будет обсуждаться ситуация после прекращения 18 июля действия черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Москва доведет до турецкой стороны российскую позицию, отраженную в заявлении Минобороны России от 19 июля, в соответствии с которой после завершения сделки все идущие на Украину суда считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, вовлеченными в конфликт на стороне Киева.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.