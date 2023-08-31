Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали условия для возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 31.08.2023 (обновлено: 12:27 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/sdelka-1893360181.html
В Кремле назвали условия для возобновления зерновой сделки
В Кремле назвали условия для возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 31.08.2023
В Кремле назвали условия для возобновления зерновой сделки
Конкретных итогов обсуждения по зерновой сделке нет, Москва готова незамедлительно ее возобновить после выполнения условий, касающихся РФ, сообщил... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:21
2023-08-31T12:27
москва
россия
владимир путин
турция
хакан фидан
зерновая сделка
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_202:488:2297:1667_1920x0_80_0_0_266a2ad51b1295b0d4d4ebf8d907ab71.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Конкретных итогов обсуждения по зерновой сделке нет, Москва готова незамедлительно ее возобновить после выполнения условий, касающихся РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, еще раз повторяю, каких-то конкретных итогов этого обсуждения пока нет. Но предстоят в Москве и сегодня, и в самое ближайшее время на высшем уровне обсуждения этой темы, конечно. Трудно сказать, насколько результативным это будет, но еще раз повторяю, будучи ответственным поставщиком зерновых, Россия принимает участие в таких обсуждениях", - сказал Песков журналистам.Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что "Россия готова незамедлительно возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены условия, касающиеся ее".МИД РФ сообщал в среду, что в ходе предстоящего визита главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию будет обсуждаться ситуация после прекращения 18 июля действия черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Москва доведет до турецкой стороны российскую позицию, отраженную в заявлении Минобороны России от 19 июля, в соответствии с которой после завершения сделки все идущие на Украину суда считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, вовлеченными в конфликт на стороне Киева.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230831/sdelka-1893303710.html
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884786171.html
москва
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_573:429:2223:1667_1920x0_80_0_0_4f7d10d407f0736d7ccb6b55177f8eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, владимир путин, турция, хакан фидан, зерновая сделка, оон
Москва, Россия, Владимир Путин, Турция, Хакан Фидан, Зерновая сделка, ООН
В Кремле назвали условия для возобновления зерновой сделки

Песков: Россия готова возобновить зерновую сделку при выполнении всех условий

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Конкретных итогов обсуждения по зерновой сделке нет, Москва готова незамедлительно ее возобновить после выполнения условий, касающихся РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, еще раз повторяю, каких-то конкретных итогов этого обсуждения пока нет. Но предстоят в Москве и сегодня, и в самое ближайшее время на высшем уровне обсуждения этой темы, конечно. Трудно сказать, насколько результативным это будет, но еще раз повторяю, будучи ответственным поставщиком зерновых, Россия принимает участие в таких обсуждениях", - сказал Песков журналистам.
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Источник назвал ситуацию в переговорах по зерновой сделке сложной
07:25
Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что "Россия готова незамедлительно возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены условия, касающиеся ее".
МИД РФ сообщал в среду, что в ходе предстоящего визита главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию будет обсуждаться ситуация после прекращения 18 июля действия черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Москва доведет до турецкой стороны российскую позицию, отраженную в заявлении Минобороны России от 19 июля, в соответствии с которой после завершения сделки все идущие на Украину суда считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, вовлеченными в конфликт на стороне Киева.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.
Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
18 июля, 09:33
 
МоскваРоссияВладимир ПутинТурцияХакан ФиданЗерновая сделкаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала