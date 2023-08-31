https://ria.ru/20230831/sdelka-1893360181.html

В Кремле назвали условия для возобновления зерновой сделки

В Кремле назвали условия для возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 31.08.2023

В Кремле назвали условия для возобновления зерновой сделки

Конкретных итогов обсуждения по зерновой сделке нет, Москва готова незамедлительно ее возобновить после выполнения условий, касающихся РФ, сообщил... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:21

2023-08-31T12:21

2023-08-31T12:27

москва

россия

владимир путин

турция

хакан фидан

зерновая сделка

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_202:488:2297:1667_1920x0_80_0_0_266a2ad51b1295b0d4d4ebf8d907ab71.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Конкретных итогов обсуждения по зерновой сделке нет, Москва готова незамедлительно ее возобновить после выполнения условий, касающихся РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, еще раз повторяю, каких-то конкретных итогов этого обсуждения пока нет. Но предстоят в Москве и сегодня, и в самое ближайшее время на высшем уровне обсуждения этой темы, конечно. Трудно сказать, насколько результативным это будет, но еще раз повторяю, будучи ответственным поставщиком зерновых, Россия принимает участие в таких обсуждениях", - сказал Песков журналистам.Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что "Россия готова незамедлительно возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены условия, касающиеся ее".МИД РФ сообщал в среду, что в ходе предстоящего визита главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию будет обсуждаться ситуация после прекращения 18 июля действия черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Москва доведет до турецкой стороны российскую позицию, отраженную в заявлении Минобороны России от 19 июля, в соответствии с которой после завершения сделки все идущие на Украину суда считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, вовлеченными в конфликт на стороне Киева.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230831/sdelka-1893303710.html

https://ria.ru/20230718/sdelka-1884786171.html

москва

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, владимир путин, турция, хакан фидан, зерновая сделка, оон