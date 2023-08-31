https://ria.ru/20230831/sdelka-1893303710.html

Источник назвал ситуацию в переговорах по зерновой сделке сложной

Источник назвал ситуацию в переговорах по зерновой сделке сложной - РИА Новости, 31.08.2023

Источник назвал ситуацию в переговорах по зерновой сделке сложной

Переговоры по возобновлению действия черноморской зерновой инициативы проходят сложно, эскалация напряженности на Украине отражается в позициях сторон, сообщил... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T07:25

2023-08-31T07:25

2023-08-31T07:25

россия

украина

турция

владимир путин

хакан фидан

оон

зерновая сделка

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АНКАРА, 31 авг – РИА Новости. Переговоры по возобновлению действия черноморской зерновой инициативы проходят сложно, эскалация напряженности на Украине отражается в позициях сторон, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах. МИД РФ сообщал в среду, что в ходе предстоящего визита главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию будет обсуждаться ситуация после прекращения 18 июля действия черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Москва доведет до турецкой стороны российскую позицию, отраженную в заявлении Минобороны России от 19 июля, в соответствии с которой после завершения сделки все идущие на Украину суда считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, вовлеченными в конфликт на стороне Киева. На вопрос, какова ситуация в переговорах по возобновлению черноморской зерновой инициативы, собеседник агентства ответил, что она "сложная, очень сложная". По его словам, эскалация напряженности в конфликте на Украине отражается и в позициях сторон. "Конечно, все то, что мы сейчас видим, отражается (на переговорах). Но процесс продолжается", - подчеркнул он. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230828/sdelka-1892645609.html

https://ria.ru/20230828/sdelka-1892784953.html

россия

украина

турция

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россия, украина, турция, владимир путин, хакан фидан, оон, зерновая сделка