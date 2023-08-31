https://ria.ru/20230831/schenok-1893351447.html

Жительнице Урала назначили обязательные работы после гибели щенка

Жительнице Урала назначили обязательные работы после гибели щенка - РИА Новости, 31.08.2023

Жительнице Урала назначили обязательные работы после гибели щенка

Мировой судья назначил жительнице Челябинской области 200 часов обязательных работ за гибель от голода щенка стаффордширского терьера, которого она заперла на 2 РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:50

2023-08-31T11:50

2023-08-31T11:53

происшествия

бакал

сатка

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Мировой судья назначил жительнице Челябинской области 200 часов обязательных работ за гибель от голода щенка стаффордширского терьера, которого она заперла на 2 недели в квартире и уехала, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным надзорного ведомства, в марте 2022 года женщина, проживающая в Бакале, приобрела щенка стаффордширского терьера. В ноябре она закрыла животное в квартире и переехала в Сатку. Женщина периодически приезжала в Бакал, оставляя собаке корм и воду, последний раз она была в квартире 13 мая 2023 года. В конце мая соседи обратились в полицию из-за запахов, квартиру открыли и нашли собаку, которая погибла от голода. "Мировым судьей судебного участка №4 города Сатка и Саткинского района вынесен приговор по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы... Судом виновной назначено наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов", - говорится в сообщении. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель), уточняется в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230623/zhivoder-1880107127.html

https://ria.ru/20230826/spasenie-1892344321.html

бакал

сатка

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, бакал, сатка, челябинская область