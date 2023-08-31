https://ria.ru/20230831/schenok-1893351447.html
Жительнице Урала назначили обязательные работы после гибели щенка
Жительнице Урала назначили обязательные работы после гибели щенка - РИА Новости, 31.08.2023
Жительнице Урала назначили обязательные работы после гибели щенка
Мировой судья назначил жительнице Челябинской области 200 часов обязательных работ за гибель от голода щенка стаффордширского терьера, которого она заперла на 2 РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:50
2023-08-31T11:50
2023-08-31T11:53
происшествия
бакал
сатка
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Мировой судья назначил жительнице Челябинской области 200 часов обязательных работ за гибель от голода щенка стаффордширского терьера, которого она заперла на 2 недели в квартире и уехала, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным надзорного ведомства, в марте 2022 года женщина, проживающая в Бакале, приобрела щенка стаффордширского терьера. В ноябре она закрыла животное в квартире и переехала в Сатку. Женщина периодически приезжала в Бакал, оставляя собаке корм и воду, последний раз она была в квартире 13 мая 2023 года. В конце мая соседи обратились в полицию из-за запахов, квартиру открыли и нашли собаку, которая погибла от голода. "Мировым судьей судебного участка №4 города Сатка и Саткинского района вынесен приговор по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы... Судом виновной назначено наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов", - говорится в сообщении. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель), уточняется в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230623/zhivoder-1880107127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, бакал, сатка, челябинская область
Происшествия, Бакал, Сатка, Челябинская область
Жительнице Урала назначили обязательные работы после гибели щенка
Жительнице Урала назначили 200 часов работ после гибели щенка от голода