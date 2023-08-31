Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Урала назначили обязательные работы после гибели щенка - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 31.08.2023 (обновлено: 11:53 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/schenok-1893351447.html
Жительнице Урала назначили обязательные работы после гибели щенка
Жительнице Урала назначили обязательные работы после гибели щенка - РИА Новости, 31.08.2023
Жительнице Урала назначили обязательные работы после гибели щенка
Мировой судья назначил жительнице Челябинской области 200 часов обязательных работ за гибель от голода щенка стаффордширского терьера, которого она заперла на 2 РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:50
2023-08-31T11:53
происшествия
бакал
сатка
челябинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Мировой судья назначил жительнице Челябинской области 200 часов обязательных работ за гибель от голода щенка стаффордширского терьера, которого она заперла на 2 недели в квартире и уехала, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным надзорного ведомства, в марте 2022 года женщина, проживающая в Бакале, приобрела щенка стаффордширского терьера. В ноябре она закрыла животное в квартире и переехала в Сатку. Женщина периодически приезжала в Бакал, оставляя собаке корм и воду, последний раз она была в квартире 13 мая 2023 года. В конце мая соседи обратились в полицию из-за запахов, квартиру открыли и нашли собаку, которая погибла от голода. "Мировым судьей судебного участка №4 города Сатка и Саткинского района вынесен приговор по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы... Судом виновной назначено наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов", - говорится в сообщении. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель), уточняется в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230623/zhivoder-1880107127.html
https://ria.ru/20230826/spasenie-1892344321.html
бакал
сатка
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, бакал, сатка, челябинская область
Происшествия, Бакал, Сатка, Челябинская область
Жительнице Урала назначили обязательные работы после гибели щенка

Жительнице Урала назначили 200 часов работ после гибели щенка от голода

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Мировой судья назначил жительнице Челябинской области 200 часов обязательных работ за гибель от голода щенка стаффордширского терьера, которого она заперла на 2 недели в квартире и уехала, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, в марте 2022 года женщина, проживающая в Бакале, приобрела щенка стаффордширского терьера. В ноябре она закрыла животное в квартире и переехала в Сатку. Женщина периодически приезжала в Бакал, оставляя собаке корм и воду, последний раз она была в квартире 13 мая 2023 года. В конце мая соседи обратились в полицию из-за запахов, квартиру открыли и нашли собаку, которая погибла от голода.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Прокуратура в Великом Новгороде заинтересовалась школьником-живодером
23 июня, 23:35
"Мировым судьей судебного участка №4 города Сатка и Саткинского района вынесен приговор по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы... Судом виновной назначено наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов", - говорится в сообщении.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель), уточняется в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
Пожарный МЧС спасает собаку во время пожара в Ижевске. Кадр видео
В Ижевске сотрудники МЧС спасли животных из горящей квартиры
26 августа, 05:19
 
ПроисшествияБакалСаткаЧелябинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала