https://ria.ru/20230831/sanktsii-1893523333.html

Кадыров потребовал от США снять санкции с матери

Кадыров потребовал от США снять санкции с матери - РИА Новости, 01.09.2023

Кадыров потребовал от США снять санкции с матери

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не оставит без внимания введенные США санкции против его матери — Аймани Кадыровой, и потребовал их снять. РИА Новости, 01.09.2023

2023-08-31T23:27

2023-08-31T23:27

2023-09-01T10:48

общество

сша

россия

рамзан кадыров

артек

муслим хучиев

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ГРОЗНЫЙ, 31 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не оставит без внимания введенные США санкции против его матери — Аймани Кадыровой, и потребовал их снять. Ранее стало известно, что США расширили санкционный список по России, введя ограничения против 11 физических лиц и международного детского центра "Артек". Среди фигурантов списка числятся Аймани Кадырова, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев, командир полка имени А. А. Кадырова МВД по региону Замид Чалаев и другие лица. "Мою маму, говорят, включили в санкции, она только бедным, малоимущим, остронуждающимся помогает. <...> Вы нам показываете дорогу <…> законным путем, как совершить преступление, вы совершаете преступление, мы по-своему будем совершать. <...> Если вы не снимите санкции в отношении моей матери, клянусь Всевышним, я это просто не оставлю. Я молчал, когда про жену, про детей <...> вы забывали, опять вводили <...> санкции против меня. Но сейчас я вам говорю, если вы не снимите санкции или докажете, почему вы ввели против них санкции, то я уверяю вас, что вам это мало не покажется", — сказал Кадыров в видео, опубликованном в Telegram-канале.Кадыров пригрозил, что "американские дипломаты" лишатся возможности ездить на территории европейских стран и России. "... Будем вводить против них санкции и будем задерживать. Я не шучу, вы надоели нам, <...> я повторять не буду, мне быстрее давайте ответ, снимите санкции, быстро. <...> То, что вы ввели санкции против матери, этого я вам не прощу. Я пойду на все. <...> Вы думаете, вас боятся, никто вас не боится, никто, как вас можно бояться. Вы живете хуже, чем животные. <...> Я вас уверяю, ваш корабль утонет, и спасти будет некому", — сказал глава Чечни.

https://ria.ru/20230830/kadyrov-1893217060.html

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общество, сша, россия, рамзан кадыров, артек, муслим хучиев