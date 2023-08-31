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США внесли россиянина и российскую компанию в список санкций по КНДР - РИА Новости, 31.08.2023
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22:53 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/sanktsii-1893521194.html
США внесли россиянина и российскую компанию в список санкций по КНДР
США внесли россиянина и российскую компанию в список санкций по КНДР - РИА Новости, 31.08.2023
США внесли россиянина и российскую компанию в список санкций по КНДР
США ввели ограничения против россиянина и гражданина КНДР, а также одного российского юрлица в рамках расширения санкций против Северной Кореи, следует из... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T22:53
2023-08-31T22:53
сша
москва
пхеньян
министерство финансов сша
кндр (северная корея)
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США ввели ограничения против россиянина и гражданина КНДР, а также одного российского юрлица в рамках расширения санкций против Северной Кореи, следует из документа американского минфина. Согласно опубликованному в четверг материалу, под "регулирование санкций против Северной Кореи" попали проживающий в Москве уроженец Пхеньяна Чон Чжин Ён и россиянин Сергей Козлов. Также США поместили под санкции российское юридическое лицо ООО "Интеллект", связанное с Козловым.
https://ria.ru/20230816/sanktsii-1890473006.html
сша
москва
пхеньян
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сша, москва, пхеньян, министерство финансов сша, кндр (северная корея), санкции, санкции в отношении россии
США, Москва, Пхеньян, Министерство финансов США, КНДР (Северная Корея), Санкции, Санкции в отношении России
США внесли россиянина и российскую компанию в список санкций по КНДР

США добавили россиянина, корейца и российскую компанию в список санкций по КНДР

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США ввели ограничения против россиянина и гражданина КНДР, а также одного российского юрлица в рамках расширения санкций против Северной Кореи, следует из документа американского минфина.
Согласно опубликованному в четверг материалу, под "регулирование санкций против Северной Кореи" попали проживающий в Москве уроженец Пхеньяна Чон Чжин Ён и россиянин Сергей Козлов.
Также США поместили под санкции российское юридическое лицо ООО "Интеллект", связанное с Козловым.
Вид на здание Министерства финансов США - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
США ввели санкции против российской компании из-за "связей" с КНДР
16 августа, 18:43
 
СШАМоскваПхеньянМинистерство финансов СШАКНДР (Северная Корея)СанкцииСанкции в отношении России
 
 
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