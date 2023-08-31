https://ria.ru/20230831/sanktsii-1893521194.html

США внесли россиянина и российскую компанию в список санкций по КНДР

США внесли россиянина и российскую компанию в список санкций по КНДР - РИА Новости, 31.08.2023

США внесли россиянина и российскую компанию в список санкций по КНДР

США ввели ограничения против россиянина и гражданина КНДР, а также одного российского юрлица в рамках расширения санкций против Северной Кореи, следует из... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T22:53

2023-08-31T22:53

2023-08-31T22:53

сша

москва

пхеньян

министерство финансов сша

кндр (северная корея)

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США ввели ограничения против россиянина и гражданина КНДР, а также одного российского юрлица в рамках расширения санкций против Северной Кореи, следует из документа американского минфина. Согласно опубликованному в четверг материалу, под "регулирование санкций против Северной Кореи" попали проживающий в Москве уроженец Пхеньяна Чон Чжин Ён и россиянин Сергей Козлов. Также США поместили под санкции российское юридическое лицо ООО "Интеллект", связанное с Козловым.

https://ria.ru/20230816/sanktsii-1890473006.html

сша

москва

пхеньян

кндр (северная корея)

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, москва, пхеньян, министерство финансов сша, кндр (северная корея), санкции, санкции в отношении россии