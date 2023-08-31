https://ria.ru/20230831/sanktsii-1893521194.html
США внесли россиянина и российскую компанию в список санкций по КНДР
США внесли россиянина и российскую компанию в список санкций по КНДР - РИА Новости, 31.08.2023
США внесли россиянина и российскую компанию в список санкций по КНДР
США ввели ограничения против россиянина и гражданина КНДР, а также одного российского юрлица в рамках расширения санкций против Северной Кореи, следует из... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T22:53
2023-08-31T22:53
2023-08-31T22:53
сша
москва
пхеньян
министерство финансов сша
кндр (северная корея)
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США ввели ограничения против россиянина и гражданина КНДР, а также одного российского юрлица в рамках расширения санкций против Северной Кореи, следует из документа американского минфина. Согласно опубликованному в четверг материалу, под "регулирование санкций против Северной Кореи" попали проживающий в Москве уроженец Пхеньяна Чон Чжин Ён и россиянин Сергей Козлов. Также США поместили под санкции российское юридическое лицо ООО "Интеллект", связанное с Козловым.
https://ria.ru/20230816/sanktsii-1890473006.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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США внесли россиянина и российскую компанию в список санкций по КНДР
США добавили россиянина, корейца и российскую компанию в список санкций по КНДР