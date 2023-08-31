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Санкции Совбеза ООН против Мали истекают 31 августа, сообщил Полянский
Санкции Совбеза ООН против Мали истекают 31 августа, сообщил Полянский - РИА Новости, 31.08.2023
Санкции Совбеза ООН против Мали истекают 31 августа, сообщил Полянский
Санкции против Мали, введенные Совбезом ООН в 2017 году, истекают 31 августа, пояснил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T01:28
2023-08-31T01:28
2023-08-31T01:28
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ООН, 31 авг – РИА Новости. Санкции против Мали, введенные Совбезом ООН в 2017 году, истекают 31 августа, пояснил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее Совбез ООН не смог продлить санкционный режим. Россия наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ. Российский же проект не набрал необходимые 9 голосов из 15. Документ Франции и ОАЭ предлагал продлить на год санкции, а также работу группы экспертов, определяющих, кого включить в санкционный список. Россия же в своем документе предлагала распустить группу экспертов и продлить санкции также на год, но с указанием, что предстоящий год действия ограничений – последний. "Мандат истекает 31 августа, санкционный режим истекает", - сказал Полянский. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в отношении тех, кто, по определению группы экспертов санкционного комитета СБ ООН, препятствует выполнению мирного соглашения 2015 года.
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дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон, россия, франция, оаэ
Дмитрий Полянский, ООН, Совет Безопасности ООН, Россия, Франция, ОАЭ
Санкции Совбеза ООН против Мали истекают 31 августа, сообщил Полянский
Полянский: введенные в 2017 году санкции ООН против Мали истекают 31 августа