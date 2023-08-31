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Санкции Совбеза ООН против Мали истекают 31 августа, сообщил Полянский - РИА Новости, 31.08.2023
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01:28 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/sanktsii-1893291985.html
Санкции Совбеза ООН против Мали истекают 31 августа, сообщил Полянский
Санкции Совбеза ООН против Мали истекают 31 августа, сообщил Полянский - РИА Новости, 31.08.2023
Санкции Совбеза ООН против Мали истекают 31 августа, сообщил Полянский
Санкции против Мали, введенные Совбезом ООН в 2017 году, истекают 31 августа, пояснил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T01:28
2023-08-31T01:28
дмитрий полянский
оон
совет безопасности оон
россия
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ООН, 31 авг – РИА Новости. Санкции против Мали, введенные Совбезом ООН в 2017 году, истекают 31 августа, пояснил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее Совбез ООН не смог продлить санкционный режим. Россия наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ. Российский же проект не набрал необходимые 9 голосов из 15. Документ Франции и ОАЭ предлагал продлить на год санкции, а также работу группы экспертов, определяющих, кого включить в санкционный список. Россия же в своем документе предлагала распустить группу экспертов и продлить санкции также на год, но с указанием, что предстоящий год действия ограничений – последний. "Мандат истекает 31 августа, санкционный режим истекает", - сказал Полянский. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в отношении тех, кто, по определению группы экспертов санкционного комитета СБ ООН, препятствует выполнению мирного соглашения 2015 года.
https://ria.ru/20230831/eksperty-1893291558.html
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дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон, россия, франция, оаэ
Дмитрий Полянский, ООН, Совет Безопасности ООН, Россия, Франция, ОАЭ
Санкции Совбеза ООН против Мали истекают 31 августа, сообщил Полянский

Полянский: введенные в 2017 году санкции ООН против Мали истекают 31 августа

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМали. Город Бамако
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мали. Город Бамако. Архивное фото
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ООН, 31 авг – РИА Новости. Санкции против Мали, введенные Совбезом ООН в 2017 году, истекают 31 августа, пояснил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее Совбез ООН не смог продлить санкционный режим. Россия наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ. Российский же проект не набрал необходимые 9 голосов из 15. Документ Франции и ОАЭ предлагал продлить на год санкции, а также работу группы экспертов, определяющих, кого включить в санкционный список. Россия же в своем документе предлагала распустить группу экспертов и продлить санкции также на год, но с указанием, что предстоящий год действия ограничений – последний.
"Мандат истекает 31 августа, санкционный режим истекает", - сказал Полянский.
Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в отношении тех, кто, по определению группы экспертов санкционного комитета СБ ООН, препятствует выполнению мирного соглашения 2015 года.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Небензя назвал группу экспертов ООН по санкциям против Мали неактуальной
01:19
 
Дмитрий ПолянскийООНСовет Безопасности ООНРоссияФранцияОАЭ
 
 
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