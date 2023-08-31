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Небензя исключил возврат Совбеза ООН к обсуждению санкций против Мали - РИА Новости, 31.08.2023
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00:54 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/sanktsii-1893290187.html
Небензя исключил возврат Совбеза ООН к обсуждению санкций против Мали
Небензя исключил возврат Совбеза ООН к обсуждению санкций против Мали - РИА Новости, 31.08.2023
Небензя исключил возврат Совбеза ООН к обсуждению санкций против Мали
СБ ООН больше не вернется к обсуждению вопроса о санкционном режиме в отношении Мали после непринятия Советом проекта резолюции РФ, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T00:54
2023-08-31T00:54
россия
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япония
василий небензя
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совет безопасности оон
в мире
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ООН, 31 авг – РИА Новости. СБ ООН больше не вернется к обсуждению вопроса о санкционном режиме в отношении Мали после непринятия Советом проекта резолюции РФ, заявил на заседании Совбеза постпред России при организации Василий Небензя. "После того и если эта резолюция не будет принята, возврата к обсуждению некоего нового проекта уже не будет", - сказал Небензя перед голосованием по российскому проекту. СБ ООН не поддержал проект документа. За голосовала Россия, Япония была против, остальные члены воздержались. Проект предлагал продлить санкционный режим на год и распустить сегодня же группу экспертов санкционного комитета, которая определяет как исполняются санкции, а также вносит лица в санкционный список.
https://ria.ru/20230828/mali-1892765551.html
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Россия, Мали, Япония, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН, В мире
Небензя исключил возврат Совбеза ООН к обсуждению санкций против Мали

Небензя: СБ ООН не вернется к обсуждению санкционного режима в отношении Мали

© AP Photo / Jason DeCrowПостоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Jason DeCrow
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 31 авг – РИА Новости. СБ ООН больше не вернется к обсуждению вопроса о санкционном режиме в отношении Мали после непринятия Советом проекта резолюции РФ, заявил на заседании Совбеза постпред России при организации Василий Небензя.
«
"После того и если эта резолюция не будет принята, возврата к обсуждению некоего нового проекта уже не будет", - сказал Небензя перед голосованием по российскому проекту.
СБ ООН не поддержал проект документа. За голосовала Россия, Япония была против, остальные члены воздержались.
Проект предлагал продлить санкционный режим на год и распустить сегодня же группу экспертов санкционного комитета, которая определяет как исполняются санкции, а также вносит лица в санкционный список.
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РоссияМалиЯпонияВасилий НебензяООНСовет Безопасности ООНВ мире
 
 
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