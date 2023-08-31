https://ria.ru/20230831/sanktsii-1893290187.html

Небензя исключил возврат Совбеза ООН к обсуждению санкций против Мали

Небензя исключил возврат Совбеза ООН к обсуждению санкций против Мали - РИА Новости, 31.08.2023

Небензя исключил возврат Совбеза ООН к обсуждению санкций против Мали

СБ ООН больше не вернется к обсуждению вопроса о санкционном режиме в отношении Мали после непринятия Советом проекта резолюции РФ, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T00:54

2023-08-31T00:54

2023-08-31T00:54

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ООН, 31 авг – РИА Новости. СБ ООН больше не вернется к обсуждению вопроса о санкционном режиме в отношении Мали после непринятия Советом проекта резолюции РФ, заявил на заседании Совбеза постпред России при организации Василий Небензя. "После того и если эта резолюция не будет принята, возврата к обсуждению некоего нового проекта уже не будет", - сказал Небензя перед голосованием по российскому проекту. СБ ООН не поддержал проект документа. За голосовала Россия, Япония была против, остальные члены воздержались. Проект предлагал продлить санкционный режим на год и распустить сегодня же группу экспертов санкционного комитета, которая определяет как исполняются санкции, а также вносит лица в санкционный список.

https://ria.ru/20230828/mali-1892765551.html

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