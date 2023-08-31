https://ria.ru/20230831/sanktsii-1893289626.html
Совбез ООН не принял проект резолюции России по санкциям в отношении Мали
Совбез ООН не принял проект резолюции России по санкциям в отношении Мали - РИА Новости, 31.08.2023
Совбез ООН не принял проект резолюции России по санкциям в отношении Мали
СБ ООН не принял проект резолюции РФ, которая предлагала продлить санкции против Мали на год в последний раз, а также распустить группу экспертов, следящих за... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T00:41
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2023-08-31T11:55
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ООН, 31 авг — РИА Новости. СБ ООН не принял проект резолюции РФ, которая предлагала продлить санкции против Мали на год в последний раз, а также распустить группу экспертов, следящих за исполнением ограничительных мер, передает корреспондент РИА Новости. Документ не набрал необходимых девяти голосов из 15 в Совбезе. За резолюцию голосовала РФ. Япония была против, остальные страны воздержались. Санкционный режим в отношении Мали действует с 2017 года. Он продлевался ежегодно. В проекте резолюции говорилось, что СБ ООН постановляет продлить действие санкций до 31 августа 2024 года "на финальный срок". Кроме того, документ предлагал "немедленно распустить группу экспертов" санкционного комитета, следящего за исполнением санкций, а также определяющего, кого следует внести в санкционные списки. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в отношении тех, кто, по определению группы экспертов санкционного комитета СБ ООН, препятствует выполнению мирного соглашения 2015 года. Ранее РФ наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ — тот документ предлагал продлить на год действие санкций, а также продлить до 30 сентября 2024 года действие группы экспертов санкционного комитета СБ ООН.
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Россия, Япония, Мали, ООН, Совет Безопасности ООН, В мире
Совбез ООН не принял проект резолюции России по санкциям в отношении Мали
СБ ООН не принял проект резолюции России по санкциям, введенным против Мали
ООН, 31 авг — РИА Новости. СБ ООН не принял проект резолюции РФ, которая предлагала продлить санкции против Мали на год в последний раз, а также распустить группу экспертов, следящих за исполнением ограничительных мер, передает корреспондент РИА Новости.
Документ не набрал необходимых девяти голосов из 15 в Совбезе. За резолюцию голосовала РФ
. Япония
была против, остальные страны воздержались.
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Санкционный режим в отношении Мали
действует с 2017 года. Он продлевался ежегодно. В проекте резолюции говорилось, что СБ ООН
постановляет продлить действие санкций до 31 августа 2024 года "на финальный срок".
Кроме того, документ предлагал "немедленно распустить группу экспертов" санкционного комитета, следящего за исполнением санкций, а также определяющего, кого следует внести в санкционные списки.
Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в отношении тех, кто, по определению группы экспертов санкционного комитета СБ ООН, препятствует выполнению мирного соглашения 2015 года.
Ранее РФ наложила вето на проект резолюции Франции
и ОАЭ
— тот документ предлагал продлить на год действие санкций, а также продлить до 30 сентября 2024 года действие группы экспертов санкционного комитета СБ ООН.
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