https://ria.ru/20230831/rzhd-1893297953.html

РЖД увеличат в приложении число поездов с указанием мест по ходу движения

РЖД увеличат в приложении число поездов с указанием мест по ходу движения - РИА Новости, 31.08.2023

РЖД увеличат в приложении число поездов с указанием мест по ходу движения

РЖД увеличивают в приложении по продаже билетов число поездов с указанием мест по ходу движения, но сделать это для всех составов пока невозможно из-за ряда... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T04:13

2023-08-31T04:13

2023-08-31T04:13

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888211385_0:141:3178:1929_1920x0_80_0_0_b43f3195a51310985a44ef57018e9cd0.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. РЖД увеличивают в приложении по продаже билетов число поездов с указанием мест по ходу движения, но сделать это для всех составов пока невозможно из-за ряда особенностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Сейчас при онлайн-покупке билетов на некоторые поезда указано направление движения поезда, а на некоторые - нет. РИА Новости поинтересовалось у компании о планах сделать в приложении и на сайте обозначения мест "по ходу" и "против" для всех поездов. "Для ряда поездов постоянного формирования – к примеру, "Сапсанов", указатели направления движения при покупке билетов на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажиров" уже есть. Понемногу список таких поездов увеличивается – например, за счет ряда поездов "Ласточка", - рассказали в РЖД. Однако, отметили в компании, при формировании составов поездов из обычных вагонов дальнего следования на сети РЖД пока невозможно планировать, какой стороной они будут поданы из депо и как будут включены в поезд. "Кроме того, есть большое количество поездов, которые меняют направление в пути следования", - пояснили в компании.

https://ria.ru/20230831/bilet-1893296011.html

https://ria.ru/20230831/bilet-1893290984.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ржд