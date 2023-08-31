Рейтинг@Mail.ru
РЖД увеличат в приложении число поездов с указанием мест по ходу движения - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/rzhd-1893297953.html
РЖД увеличат в приложении число поездов с указанием мест по ходу движения
РЖД увеличат в приложении число поездов с указанием мест по ходу движения - РИА Новости, 31.08.2023
РЖД увеличат в приложении число поездов с указанием мест по ходу движения
РЖД увеличивают в приложении по продаже билетов число поездов с указанием мест по ходу движения, но сделать это для всех составов пока невозможно из-за ряда... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T04:13
2023-08-31T04:13
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888211385_0:141:3178:1929_1920x0_80_0_0_b43f3195a51310985a44ef57018e9cd0.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. РЖД увеличивают в приложении по продаже билетов число поездов с указанием мест по ходу движения, но сделать это для всех составов пока невозможно из-за ряда особенностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Сейчас при онлайн-покупке билетов на некоторые поезда указано направление движения поезда, а на некоторые - нет. РИА Новости поинтересовалось у компании о планах сделать в приложении и на сайте обозначения мест "по ходу" и "против" для всех поездов. "Для ряда поездов постоянного формирования – к примеру, "Сапсанов", указатели направления движения при покупке билетов на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажиров" уже есть. Понемногу список таких поездов увеличивается – например, за счет ряда поездов "Ласточка", - рассказали в РЖД. Однако, отметили в компании, при формировании составов поездов из обычных вагонов дальнего следования на сети РЖД пока невозможно планировать, какой стороной они будут поданы из депо и как будут включены в поезд. "Кроме того, есть большое количество поездов, которые меняют направление в пути следования", - пояснили в компании.
https://ria.ru/20230831/bilet-1893296011.html
https://ria.ru/20230831/bilet-1893290984.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888211385_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_6b9acbe01baec588b1e5bd14333d6e9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ржд
РЖД
РЖД увеличат в приложении число поездов с указанием мест по ходу движения

РЖД увеличивают в приложении число поездов с указанием мест по ходу движения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМашинист в кабине поезда на линии Санкт-Петербург-Москва
Машинист в кабине поезда на линии Санкт-Петербург-Москва - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Машинист в кабине поезда на линии Санкт-Петербург-Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. РЖД увеличивают в приложении по продаже билетов число поездов с указанием мест по ходу движения, но сделать это для всех составов пока невозможно из-за ряда особенностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Сейчас при онлайн-покупке билетов на некоторые поезда указано направление движения поезда, а на некоторые - нет. РИА Новости поинтересовалось у компании о планах сделать в приложении и на сайте обозначения мест "по ходу" и "против" для всех поездов.
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
РЖД работают над упрощением покупки билетов онлайн
03:13
"Для ряда поездов постоянного формирования – к примеру, "Сапсанов", указатели направления движения при покупке билетов на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажиров" уже есть. Понемногу список таких поездов увеличивается – например, за счет ряда поездов "Ласточка", - рассказали в РЖД.
Однако, отметили в компании, при формировании составов поездов из обычных вагонов дальнего следования на сети РЖД пока невозможно планировать, какой стороной они будут поданы из депо и как будут включены в поезд.
"Кроме того, есть большое количество поездов, которые меняют направление в пути следования", - пояснили в компании.
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
РЖД раскрыли "секрет" покупки билета в купе сразу на два нижних места
01:05
 
РЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала