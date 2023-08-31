https://ria.ru/20230831/rzhd-1893297953.html
РЖД увеличат в приложении число поездов с указанием мест по ходу движения
РЖД увеличат в приложении число поездов с указанием мест по ходу движения - РИА Новости, 31.08.2023
РЖД увеличат в приложении число поездов с указанием мест по ходу движения
РЖД увеличивают в приложении по продаже билетов число поездов с указанием мест по ходу движения, но сделать это для всех составов пока невозможно из-за ряда... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T04:13
2023-08-31T04:13
2023-08-31T04:13
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. РЖД увеличивают в приложении по продаже билетов число поездов с указанием мест по ходу движения, но сделать это для всех составов пока невозможно из-за ряда особенностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Сейчас при онлайн-покупке билетов на некоторые поезда указано направление движения поезда, а на некоторые - нет. РИА Новости поинтересовалось у компании о планах сделать в приложении и на сайте обозначения мест "по ходу" и "против" для всех поездов. "Для ряда поездов постоянного формирования – к примеру, "Сапсанов", указатели направления движения при покупке билетов на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажиров" уже есть. Понемногу список таких поездов увеличивается – например, за счет ряда поездов "Ласточка", - рассказали в РЖД. Однако, отметили в компании, при формировании составов поездов из обычных вагонов дальнего следования на сети РЖД пока невозможно планировать, какой стороной они будут поданы из депо и как будут включены в поезд. "Кроме того, есть большое количество поездов, которые меняют направление в пути следования", - пояснили в компании.
https://ria.ru/20230831/bilet-1893296011.html
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ржд
РЖД увеличат в приложении число поездов с указанием мест по ходу движения
РЖД увеличивают в приложении число поездов с указанием мест по ходу движения
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. РЖД увеличивают в приложении по продаже билетов число поездов с указанием мест по ходу движения, но сделать это для всех составов пока невозможно из-за ряда особенностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Сейчас при онлайн-покупке билетов на некоторые поезда указано направление движения поезда, а на некоторые - нет. РИА Новости поинтересовалось у компании о планах сделать в приложении и на сайте обозначения мест "по ходу" и "против" для всех поездов.
РЖД работают над упрощением покупки билетов онлайн
"Для ряда поездов постоянного формирования – к примеру, "Сапсанов", указатели направления движения при покупке билетов на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажиров" уже есть. Понемногу список таких поездов увеличивается – например, за счет ряда поездов "Ласточка", - рассказали в РЖД.
Однако, отметили в компании, при формировании составов поездов из обычных вагонов дальнего следования на сети РЖД пока невозможно планировать, какой стороной они будут поданы из депо и как будут включены в поезд.
"Кроме того, есть большое количество поездов, которые меняют направление в пути следования", - пояснили в компании.
РЖД раскрыли "секрет" покупки билета в купе сразу на два нижних места