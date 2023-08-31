https://ria.ru/20230831/ryba-1893335354.html

В России проверили пробы рыбы, добытой после сброса воды с "Фукусимы"

В России проверили пробы рыбы, добытой после сброса воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 31.08.2023

В России проверили пробы рыбы, добытой после сброса воды с "Фукусимы"

Анализ 443 партий рыбы, добытых в России после начала сброса воды с японской атомной электростанции "Фукусима-1", не выявил превышений нормы радиологических... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:45

2023-08-31T10:45

2023-08-31T11:15

ядерные технологии

россия

япония

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

фукусима-1

терсо

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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Анализ 443 партий рыбы, добытых в России после начала сброса воды с японской атомной электростанции "Фукусима-1", не выявил превышений нормы радиологических показателей, сообщили в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО 24 августа начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Россельхознадзор информировал о введении режима усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии. "Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" в августе проведены исследования 443 проб различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах нескольких регионов Российской Федерации. Положительных выявлений не обнаружено", - говорится в сообщении на сайте управления. Уточняется, что в межобластной ветеринарной лаборатории провели в августе 1 272 исследования рыбной продукции на основные радиологические показатели, свидетельствующие о безопасности рыбной продукции – удельная активность йода-131, удельная активность стронция-90, удельная активность цезия-134, удельная активность цезия-137.

https://ria.ru/20230829/kitay-1892736647.html

россия

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, япония, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), фукусима-1, терсо