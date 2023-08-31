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В России проверили пробы рыбы, добытой после сброса воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 31.08.2023
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Ядерные технологии
 
10:45 31.08.2023 (обновлено: 11:15 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/ryba-1893335354.html
В России проверили пробы рыбы, добытой после сброса воды с "Фукусимы"
В России проверили пробы рыбы, добытой после сброса воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 31.08.2023
В России проверили пробы рыбы, добытой после сброса воды с "Фукусимы"
Анализ 443 партий рыбы, добытых в России после начала сброса воды с японской атомной электростанции "Фукусима-1", не выявил превышений нормы радиологических... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:45
2023-08-31T11:15
ядерные технологии
россия
япония
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
фукусима-1
терсо
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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Анализ 443 партий рыбы, добытых в России после начала сброса воды с японской атомной электростанции "Фукусима-1", не выявил превышений нормы радиологических показателей, сообщили в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО 24 августа начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Россельхознадзор информировал о введении режима усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии. "Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" в августе проведены исследования 443 проб различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах нескольких регионов Российской Федерации. Положительных выявлений не обнаружено", - говорится в сообщении на сайте управления. Уточняется, что в межобластной ветеринарной лаборатории провели в августе 1 272 исследования рыбной продукции на основные радиологические показатели, свидетельствующие о безопасности рыбной продукции – удельная активность йода-131, удельная активность стронция-90, удельная активность цезия-134, удельная активность цезия-137.
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россия, япония, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), фукусима-1, терсо
Ядерные технологии, Россия, Япония, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Фукусима-1, ТЕРСО
В России проверили пробы рыбы, добытой после сброса воды с "Фукусимы"

Пробы рыбы, добытой в России после сброса воды с "Фукусимы", не радиоактивны

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкДобыча рыбы
Добыча рыбы - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Добыча рыбы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Анализ 443 партий рыбы, добытых в России после начала сброса воды с японской атомной электростанции "Фукусима-1", не выявил превышений нормы радиологических показателей, сообщили в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО 24 августа начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Россельхознадзор информировал о введении режима усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии.
"Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" в августе проведены исследования 443 проб различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах нескольких регионов Российской Федерации. Положительных выявлений не обнаружено", - говорится в сообщении на сайте управления.
Уточняется, что в межобластной ветеринарной лаборатории провели в августе 1 272 исследования рыбной продукции на основные радиологические показатели, свидетельствующие о безопасности рыбной продукции – удельная активность йода-131, удельная активность стронция-90, удельная активность цезия-134, удельная активность цезия-137.
Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции Фукусима - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
"Фукусима" и радиационные страхи: Китай показывает зубы
29 августа, 08:00
 
Ядерные технологииРоссияЯпонияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Фукусима-1ТЕРСО
 
 
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