https://ria.ru/20230831/rvio-1893288379.html

РВИО назвало причину нецивилизованного "развода" России и Литвы в 90-е годы

РВИО назвало причину нецивилизованного "развода" России и Литвы в 90-е годы - РИА Новости, 31.08.2023

РВИО назвало причину нецивилизованного "развода" России и Литвы в 90-е годы

Вывод российских войск из Литвы в 1993 году, который представлялся в то время "цивилизованным разводом", на самом деле не был таковым: русскоязычные жители... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T00:18

2023-08-31T00:18

2023-08-31T00:18

витаутас ландсбергис

литва

россия

ссср

михаил горбачев

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Вывод российских войск из Литвы в 1993 году, который представлялся в то время "цивилизованным разводом", на самом деле не был таковым: русскоязычные жители страны подверглись притеснениям националистов и неизбежный уход Москвы из региона превратился в унизительное бегство, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 30 лет назад, 31 августа 1993 года, завершился вывод российских войск из Литвы, который по изначальным договоренностям должен был закончиться лишь к 1999 году, к которому Россия успела бы построить необходимую военную инфраструктуру на своей территории. На момент распада СССР на территории Литвы было дислоцировано до 35 тысяч советских военнослужащих, 1000 танков, 180 военных самолётов и почти 2 тысячи бронетранспортёров. "Тогда все говорили, что между Россией и Прибалтикой, в частности Литвой, произошел "цивилизованный развод", но на самом деле это было не так. Обретение этими странами независимости и вывод наших войск прошел под звуки националистического "визга", с множеством провокаций не только против наших солдат, но и вообще русскоязычных", - сказал Мягков. Унижение русскоязычныхПо мнению историка, у тогдашнего российского руководства не хватило политической воли "усмирить" местных националистов, во главе которых стояли президент Литвы Альгирдас Бразаускас и лидер движения за независимость "Саюдис" Витаутас Ландсбергис. "Они ультимативно требовали скорейшего вывода российских войск, причём по их условиям наши военнослужащие с семьями подвергались настоящим унижениям. В Литве была развёрнута пропаганда, представлявшая их "оккупантами", звучали лозунги наподобие "чемодан-вокзал-Россия", не было дано никаких социальных гарантий нашим военным пенсионерам. Обнаглевшие националисты совершили десятки провокаций против русских", - подчеркнул Мягков. Представить уход бегствомНаучный директор РВИО отметил, что за неуступчивой позицией Литвы стояли США, которым было важно, чтобы уход России как правопреемницы проигравшего холодную войну СССР из Прибалтики весь мир расценил как бегство. "За спиной литовских властей стояла администрация США, которая желала надавить на Россию так, чтобы представить всему миру вывод наших войск из Прибалтики как бегство. Вашингтон угрожал ограничить экономическую помощь Москве в случае, если мы не ускорим вывод своих войск из региона", - пояснил Мягков. Историк напомнил, что ещё на переговорах с Михаилом Горбачёвым, Штаты чётко дали понять, что они никогда не согласятся на сохранение прибалтийских республик в новом Союзе Суверенных Государств (ССГ), который первый и последний президент Советского Союза хотел сохранить на месте близившегося к распаду СССР: "Латвия, Литва и Эстония вообще никогда не признавалась Западом частью СССР, им содержались так называемые "правительства в изгнании" этих стран". Нужно было показать силуРассуждая о том, как можно было бы защитить права русскоязычных и добиться "развода" с Прибалтикой на российских условиях, историк выразил мнение, что РФ могла бы продемонстрировать силу Литве и другим странам региона, что сразу бы сделало местных "ястребов" и националистов более сговорчивыми. "Безусловно, Литва и другие страны Балтии неизбежно бы от нас отделились, но после демонстрации силы этот "развод" произошёл бы на куда более выгодных для нас условиях. Я не хочу сказать, что нам нужно было тогда обязательно по кому-то стрелять – одно только поднятие наших войск по тревоге отрезвило бы местную верхушку, мы бы смогли защитить права русскоязычных и даже сохранить наши военные базы - не навсегда, но хотя бы на нужное для нас время для перестройки инфраструктуры на территории России", - резюмировал Мягков.

https://ria.ru/20230705/sammit-1882280928.html

https://ria.ru/20221221/natsionalizm-1840323044.html

https://ria.ru/20230608/latviya-1877099098.html

литва

россия

ссср

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витаутас ландсбергис, литва, россия, ссср, михаил горбачев, российское военно-историческое общество (рвио)