https://ria.ru/20230831/rudenya-1893406124.html

Руденя передал 44 автомобиля соцучреждениям Тверской области

Руденя передал 44 автомобиля соцучреждениям Тверской области - РИА Новости, 31.08.2023

Руденя передал 44 автомобиля соцучреждениям Тверской области

Губернатор Игорь Руденя в четверг вручили руководителям 15 муниципалитетов Тверской области ключи от 44 новых автомобилей для учреждений здравоохранения,... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:46

2023-08-31T14:46

2023-08-31T14:46

тверская область

игорь руденя

тверь

торжок

владимир васильев

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ТВЕРЬ, 31 авг - РИА Новости. Губернатор Игорь Руденя в четверг вручили руководителям 15 муниципалитетов Тверской области ключи от 44 новых автомобилей для учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы, сообщает пресс-служба регионального правительства. В торжественной церемонии также принял участие руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев Семейные центры Твери и муниципальных округов области округов получили 15 новых машин. Еще 29 единиц транспорта переданы в распоряжение служб амбулаторной и паллиативной помощи. Кроме того, приобретены новый школьный автобус и автобус для областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Торжке. "Вручаемые сегодня машины – надежная отечественная техника повышенной проходимости, которая позволит оперативно оказывать помощь семьям с детьми, а ребятам из областного детского дома в Торжке - посещать экскурсии, культурные, спортивные и образовательные мероприятия. Также новый транспорт даст возможность повысить качество медицинского обслуживания жителей, прежде всего, отдаленных территорий", – сказал Руденя. Глава региона отметил, что за последние пять лет медицинские, образовательные и социальные учреждения Верхневолжья получили порядка 480 единиц транспорта. При этом семейные центры региона получили новые машины впервые, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230824/stroitelstvo-1891987436.html

тверь

торжок

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Артем Смирнов

игорь руденя, тверь, торжок, владимир васильев