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Руденя передал 44 автомобиля соцучреждениям Тверской области - РИА Новости, 31.08.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
14:46 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/rudenya-1893406124.html
Руденя передал 44 автомобиля соцучреждениям Тверской области
Руденя передал 44 автомобиля соцучреждениям Тверской области - РИА Новости, 31.08.2023
Руденя передал 44 автомобиля соцучреждениям Тверской области
Губернатор Игорь Руденя в четверг вручили руководителям 15 муниципалитетов Тверской области ключи от 44 новых автомобилей для учреждений здравоохранения,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:46
2023-08-31T14:46
тверская область
игорь руденя
тверь
торжок
владимир васильев
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ТВЕРЬ, 31 авг - РИА Новости. Губернатор Игорь Руденя в четверг вручили руководителям 15 муниципалитетов Тверской области ключи от 44 новых автомобилей для учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы, сообщает пресс-служба регионального правительства. В торжественной церемонии также принял участие руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев Семейные центры Твери и муниципальных округов области округов получили 15 новых машин. Еще 29 единиц транспорта переданы в распоряжение служб амбулаторной и паллиативной помощи. Кроме того, приобретены новый школьный автобус и автобус для областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Торжке. "Вручаемые сегодня машины – надежная отечественная техника повышенной проходимости, которая позволит оперативно оказывать помощь семьям с детьми, а ребятам из областного детского дома в Торжке - посещать экскурсии, культурные, спортивные и образовательные мероприятия. Также новый транспорт даст возможность повысить качество медицинского обслуживания жителей, прежде всего, отдаленных территорий", – сказал Руденя. Глава региона отметил, что за последние пять лет медицинские, образовательные и социальные учреждения Верхневолжья получили порядка 480 единиц транспорта. При этом семейные центры региона получили новые машины впервые, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверь, торжок, владимир васильев
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Торжок, Владимир Васильев

Руденя передал 44 автомобиля соцучреждениям Тверской области

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя передал 44 автомобиля соцучреждениям Тверской области
Руденя передал 44 автомобиля соцучреждениям Тверской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Руденя передал 44 автомобиля соцучреждениям Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 31 авг - РИА Новости. Губернатор Игорь Руденя в четверг вручили руководителям 15 муниципалитетов Тверской области ключи от 44 новых автомобилей для учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В торжественной церемонии также принял участие руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ
24 августа, 14:39
Семейные центры Твери и муниципальных округов области округов получили 15 новых машин. Еще 29 единиц транспорта переданы в распоряжение служб амбулаторной и паллиативной помощи. Кроме того, приобретены новый школьный автобус и автобус для областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Торжке.
«
"Вручаемые сегодня машины – надежная отечественная техника повышенной проходимости, которая позволит оперативно оказывать помощь семьям с детьми, а ребятам из областного детского дома в Торжке - посещать экскурсии, культурные, спортивные и образовательные мероприятия. Также новый транспорт даст возможность повысить качество медицинского обслуживания жителей, прежде всего, отдаленных территорий", – сказал Руденя.
Глава региона отметил, что за последние пять лет медицинские, образовательные и социальные учреждения Верхневолжья получили порядка 480 единиц транспорта.
При этом семейные центры региона получили новые машины впервые, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверьТоржокВладимир Васильев
 
 
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