Руденя передал 44 автомобиля соцучреждениям Тверской области
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя передал 44 автомобиля соцучреждениям Тверской области
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Руденя передал 44 автомобиля соцучреждениям Тверской области
ТВЕРЬ, 31 авг - РИА Новости. Губернатор Игорь Руденя в четверг вручили руководителям 15 муниципалитетов Тверской области ключи от 44 новых автомобилей для учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В торжественной церемонии также принял участие руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев
Семейные центры Твери и муниципальных округов области округов получили 15 новых машин. Еще 29 единиц транспорта переданы в распоряжение служб амбулаторной и паллиативной помощи. Кроме того, приобретены новый школьный автобус и автобус для областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Торжке.
«
"Вручаемые сегодня машины – надежная отечественная техника повышенной проходимости, которая позволит оперативно оказывать помощь семьям с детьми, а ребятам из областного детского дома в Торжке - посещать экскурсии, культурные, спортивные и образовательные мероприятия. Также новый транспорт даст возможность повысить качество медицинского обслуживания жителей, прежде всего, отдаленных территорий", – сказал Руденя.
Глава региона отметил, что за последние пять лет медицинские, образовательные и социальные учреждения Верхневолжья получили порядка 480 единиц транспорта.
При этом семейные центры региона получили новые машины впервые, пояснили в пресс-службе.