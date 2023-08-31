https://ria.ru/20230831/rossiya-1893301569.html

Японец сделал странный вывод из жизни в России

Японец сделал странный вывод из жизни в России - РИА Новости, 31.08.2023

Японец сделал странный вывод из жизни в России

Из-за санкций россияне стали тратить больше денег внутри страны, написал в своей статье московский журналист японской газеты Mainichi Shimbun Хитоси Омаэ. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T06:20

2023-08-31T06:20

2023-08-31T10:23

россия

москва

украина

владимир путин

большой театр

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Из-за санкций россияне стали тратить больше денег внутри страны, написал в своей статье московский журналист японской газеты Mainichi Shimbun Хитоси Омаэ.Как отметил автор, после начала спецоперации россиянам стало сложно путешествовать в европейские страны, что могло оказать позитивное влияние на внутренний потребительский рынок. "Похоже, что на домашние развлечения, например, походы в театры, в России теперь тратится больше денег, чем когда-либо прежде", — написал он.В качестве примера Омаэ привел Большой театр, где в начале сентября стартует новый сезон, при этом билеты на популярные шедевры, такие как "Лебединое озеро" и "Спартак", уже "раскуплены задолго вперед". "Знакомая мне семья, живущая в Москве, попыталась купить билеты на оба спектакля еще в июле, и ей удалось добыть четыре билета за 15 тысяч рублей за одно место", — рассказал журналист.В целом, по его словам, в российской столице и других крупных городах "жизнь течет своим чередом", практически не отличаясь от того, что было до спецоперации. Эту тенденцию, как отметил автор, видно в экономических индикаторах: ВВП России во втором квартале этого года увеличился на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, став положительным впервые за пять кварталов."Потребление восстановилось: оптовые продажи выросли на 12,5 процента, а розничные — на девять процентов. Пассажиропоток увеличился на 19,8 процента в годовом исчислении, а внутренний туризм и коммерческие перевозки, как указывают аналитики, значительно выросли", — написал Омаэ.Кроме того, журналист привел мнение неназванного западного экономиста, который признал "реальность" того, что "экономическая ситуация в России просто вернулась к уровню до начала специальной военной операции".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз указывали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892865311.html

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россия, москва, украина, владимир путин, большой театр, санкции в отношении россии