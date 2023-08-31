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Россия заблокировала в ООН резолюцию Франции и ОАЭ о санкциях против Мали

Россия заблокировала в ООН резолюцию Франции и ОАЭ о санкциях против Мали - РИА Новости, 31.08.2023

Россия заблокировала в ООН резолюцию Франции и ОАЭ о санкциях против Мали

Россия наложила в Совбезе ООН вето на проект резолюции Франции и ОАЭ о продлении санкций против Мали, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T00:11

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ООН, 31 авг — РИА Новости. Россия наложила в Совбезе ООН вето на проект резолюции Франции и ОАЭ о продлении санкций против Мали, передает корреспондент РИА Новости.Документ предполагал продление санкционного режима, введенного в 2017 году, на год — до 31 августа 2024 года. Кроме того, предлагалось пролонгировать до 30 сентября 2024 года работу группы экспертов санкционного комитета СБ ООН, которая следит за тем, как исполняются ограничения, а также определяет, кого включать в санкционный список. Китай при голосовании воздержался, остальные члены Совбеза поддержали проект.Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в отношении тех, кто, по мнению группы экспертов, препятствует выполнению мирного соглашения 2015 года.Россия, в свою очередь, подготовила альтернативный проект резолюции. В нем говорится, что СБ ООН постановляет продлить действие санкций до 31 августа 2024 года "на финальный срок". Кроме того, он предлагал "немедленно распустить группу экспертов" санкционного комитета. За данный проект проголосовала Россия, Япония была против, остальные страны воздержались.Как пояснил журналистам первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, в связи с этим санкции против Мали истекают 31 августа.В августе 2020 года на военной базе близ столицы Бамако начался мятеж. Восставшие заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. В стране было сформировано переходное правительство.

https://ria.ru/20230828/mali-1892765551.html

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