https://ria.ru/20230831/reysy-1893304106.html
Число задержанных в московских аэропортах рейсов возросло до 59
Число задержанных в московских аэропортах рейсов возросло до 59 - РИА Новости, 31.08.2023
Число задержанных в московских аэропортах рейсов возросло до 59
Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром в четверг возросло до 59, следует из данных сервиса... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T07:28
2023-08-31T07:28
2023-08-31T11:39
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром в четверг возросло до 59, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 7.15 мск, во "Внуково" 23 рейса задержано и три отменено. В "Домодедово" 29 рейсов задержано и один рейс отменен. В "Шереметьево" семь рейсов задержано.
https://ria.ru/20230830/aeroport-1893071593.html
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Число задержанных в московских аэропортах рейсов возросло до 59
Число задержанных в "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" рейсов выросло до 59