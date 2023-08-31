https://ria.ru/20230831/reysy-1893304106.html

Число задержанных в московских аэропортах рейсов возросло до 59

Число задержанных в московских аэропортах рейсов возросло до 59 - РИА Новости, 31.08.2023

Число задержанных в московских аэропортах рейсов возросло до 59

Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром в четверг возросло до 59, следует из данных сервиса... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T07:28

2023-08-31T07:28

2023-08-31T11:39

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром в четверг возросло до 59, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 7.15 мск, во "Внуково" 23 рейса задержано и три отменено. В "Домодедово" 29 рейсов задержано и один рейс отменен. В "Шереметьево" семь рейсов задержано.

https://ria.ru/20230830/aeroport-1893071593.html

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2023

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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)