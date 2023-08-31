https://ria.ru/20230831/reysy-1893301477.html
В трех московских аэропортах задержали 32 рейса
В трех московских аэропортах задержали 32 рейса - РИА Новости, 31.08.2023
В трех московских аэропортах задержали 32 рейса
По меньшей мере 33 рейса задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T06:18
2023-08-31T06:18
2023-08-31T06:48
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере 33 рейса задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 6.17 мск, во "Внуково" 10 рейсов задержано и три отменено.В "Домодедово" - 15 рейсов задержано и один рейс отменен.В "Шереметьево" - восемь рейсов задержано.
https://ria.ru/20230822/aeroport-1891427569.html
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
В трех московских аэропортах задержали 32 рейса
Во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают 32 рейса, еще 4 отменены