https://ria.ru/20230831/reysy-1893301477.html

В трех московских аэропортах задержали 32 рейса

В трех московских аэропортах задержали 32 рейса - РИА Новости, 31.08.2023

В трех московских аэропортах задержали 32 рейса

По меньшей мере 33 рейса задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T06:18

2023-08-31T06:18

2023-08-31T06:48

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882572217_0:149:3090:1887_1920x0_80_0_0_049300a86d60c5c3bd7286e1487a7639.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере 33 рейса задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 6.17 мск, во "Внуково" 10 рейсов задержано и три отменено.В "Домодедово" - 15 рейсов задержано и один рейс отменен.В "Шереметьево" - восемь рейсов задержано.

https://ria.ru/20230822/aeroport-1891427569.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)