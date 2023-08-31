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В столкновении с израильскими силами в Наблусе ранены почти 40 палестинцев - РИА Новости, 31.08.2023
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03:51 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/reyd-1893297046.html
В столкновении с израильскими силами в Наблусе ранены почти 40 палестинцев
В столкновении с израильскими силами в Наблусе ранены почти 40 палестинцев - РИА Новости, 31.08.2023
В столкновении с израильскими силами в Наблусе ранены почти 40 палестинцев
Несколько десятков палестинцев получили ранения в результате рейда израильских сил в городе Наблус на Западном берегу, сообщила организация Красного полумесяца. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T03:51
2023-08-31T03:51
наблус (провинция)
израиль
красный полумесяц
в мире
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ГАЗА, 31 авг - РИА Новости. Несколько десятков палестинцев получили ранения в результате рейда израильских сил в городе Наблус на Западном берегу, сообщила организация Красного полумесяца. Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что офицер и три солдата пострадали из-за сработавшего рядом с ними взрывного устройства в Наблусе у входа в гробницу Иосифа. "Медицинский персонал оказал помощь 39 раненым, пострадавшим в результате стрельбы и применения газа со стороны оккупационной армии во время столкновений в окрестностях гробницы Иосифа, в городе Наблус", - говорится в заявлении организации.
https://ria.ru/20230703/palestina-1882023255.html
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наблус (провинция), израиль, красный полумесяц, в мире
Наблус (провинция), Израиль, Красный полумесяц, В мире
В столкновении с израильскими силами в Наблусе ранены почти 40 палестинцев

Почти 40 палестинцев ранены при израильском рейде в Наблусе на Западном берегу

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков в деревне Акраба недалеко от города Наблус
Израильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков в деревне Акраба недалеко от города Наблус - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков в деревне Акраба недалеко от города Наблус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 31 авг - РИА Новости. Несколько десятков палестинцев получили ранения в результате рейда израильских сил в городе Наблус на Западном берегу, сообщила организация Красного полумесяца.
Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что офицер и три солдата пострадали из-за сработавшего рядом с ними взрывного устройства в Наблусе у входа в гробницу Иосифа.
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"Медицинский персонал оказал помощь 39 раненым, пострадавшим в результате стрельбы и применения газа со стороны оккупационной армии во время столкновений в окрестностях гробницы Иосифа, в городе Наблус", - говорится в заявлении организации.
 
Наблус (провинция)ИзраильКрасный полумесяцВ мире
 
 
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