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В столкновении с израильскими силами в Наблусе ранены почти 40 палестинцев
В столкновении с израильскими силами в Наблусе ранены почти 40 палестинцев - РИА Новости, 31.08.2023
В столкновении с израильскими силами в Наблусе ранены почти 40 палестинцев
Несколько десятков палестинцев получили ранения в результате рейда израильских сил в городе Наблус на Западном берегу, сообщила организация Красного полумесяца. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T03:51
2023-08-31T03:51
2023-08-31T03:51
наблус (провинция)
израиль
красный полумесяц
в мире
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ГАЗА, 31 авг - РИА Новости. Несколько десятков палестинцев получили ранения в результате рейда израильских сил в городе Наблус на Западном берегу, сообщила организация Красного полумесяца. Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что офицер и три солдата пострадали из-за сработавшего рядом с ними взрывного устройства в Наблусе у входа в гробницу Иосифа. "Медицинский персонал оказал помощь 39 раненым, пострадавшим в результате стрельбы и применения газа со стороны оккупационной армии во время столкновений в окрестностях гробницы Иосифа, в городе Наблус", - говорится в заявлении организации.
https://ria.ru/20230703/palestina-1882023255.html
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наблус (провинция), израиль, красный полумесяц, в мире
Наблус (провинция), Израиль, Красный полумесяц, В мире
В столкновении с израильскими силами в Наблусе ранены почти 40 палестинцев
Почти 40 палестинцев ранены при израильском рейде в Наблусе на Западном берегу