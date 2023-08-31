https://ria.ru/20230831/reyd-1893297046.html

В столкновении с израильскими силами в Наблусе ранены почти 40 палестинцев

В столкновении с израильскими силами в Наблусе ранены почти 40 палестинцев - РИА Новости, 31.08.2023

В столкновении с израильскими силами в Наблусе ранены почти 40 палестинцев

Несколько десятков палестинцев получили ранения в результате рейда израильских сил в городе Наблус на Западном берегу, сообщила организация Красного полумесяца. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T03:51

2023-08-31T03:51

2023-08-31T03:51

наблус (провинция)

израиль

красный полумесяц

в мире

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ГАЗА, 31 авг - РИА Новости. Несколько десятков палестинцев получили ранения в результате рейда израильских сил в городе Наблус на Западном берегу, сообщила организация Красного полумесяца. Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что офицер и три солдата пострадали из-за сработавшего рядом с ними взрывного устройства в Наблусе у входа в гробницу Иосифа. "Медицинский персонал оказал помощь 39 раненым, пострадавшим в результате стрельбы и применения газа со стороны оккупационной армии во время столкновений в окрестностях гробницы Иосифа, в городе Наблус", - говорится в заявлении организации.

https://ria.ru/20230703/palestina-1882023255.html

наблус (провинция)

израиль

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наблус (провинция), израиль, красный полумесяц, в мире