https://ria.ru/20230831/rasprava-1893305781.html

Раскрыты архивы о расправе, учиненной японцами над корейцами в 1945 году

Раскрыты архивы о расправе, учиненной японцами над корейцами в 1945 году - РИА Новости, 31.08.2023

Раскрыты архивы о расправе, учиненной японцами над корейцами в 1945 году

Почти 30 ни в чем не повинных корейских жителей деревни Мидзухо на Сахалине, в том числе дети, 22 августа 1945 года были зверски убиты своими японскими... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T07:48

2023-08-31T07:48

2023-08-31T07:48

япония

ссср

сахалин

иосиф сталин (джугашвили)

уинстон черчилль

франклин рузвельт

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Почти 30 ни в чем не повинных корейских жителей деревни Мидзухо на Сахалине, в том числе дети, 22 августа 1945 года были зверски убиты своими японскими соседями, причем палачи подло застали жертв врасплох на рассвете - об этом говорится в рассекреченных архивных документах, переданных управлением ФСБ по Сахалинской области в местный музейно-мемориальный комплекс "Победа", с которыми ознакомилось РИА Новости. Документы будут представлены на выставке "Реквием", которая откроется в Южно-Сахалинске 2 сентября - в канун Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Деревня Мидзухо располагалась в 25 километрах от райцентра города Маока (сейчас Холмск) префектуры Карафуто (нынешняя Сахалинская область). В ней проживали лица японской и корейской национальности, прибывшие на юг Сахалина обживать и обустраивать новые земли, отошедшие к Японии после подписания Россией Портсмутского мирного договора по итогам русско-японской войны 1904-1905 годов. Японцы переезжали в рамках программы добровольного переселения крестьян. Корейцев же привозили на Сахалин в добровольно-принудительном порядке в основном для работ на угольных шахтах на севере острова. Японцы систематически издевались над корейским населением Мидзухо. "Зону жестокости" там создал отставной унтер-офицер Ясуо Морисита. Девятнадцатого августа 1945 года в рамках Южно-Сахалинской наступательной операции советский десант высадился в Маока для дальнейшего продвижения на юг и захвата стратегических пунктов, включая столицу Карафуто - город Тоехара (ныне Южно-Сахалинск). Морисита руководил резней в Мидзухо 22 августа 1945 года, мотивировав свое решение тем, что корейцы якобы могут выдать бывших японских резервистов советским войскам. Нападение на рассветеСреди материалов, подготовленных для выставки в Южно-Сахалинске, - фотокопия протокола допроса органами госбезопасности СССР рабочего Масаиоси Судзуки, бывшего жителя Мидзухо, в свое время члена японской военизированной молодежной организации "Сэйнендан". Допрос состоялся 14 августа 1946 года. Судзуки рассказал, что предшествовало казни корейцев в Мидзухо. По его словам, вечером 21 августа 1945 года он приехал в дом другого жителя деревни, отставного ефрейтора Китидзаемона Куриямы. В доме, помимо его хозяина, уже находились Морисита, бывший преподаватель военных дисциплин организации "Сэйнендан" Хироси Хосокава, сын Китидзаемона Куриямы, участник "Сэйнендан" крестьянин Сиодзи Курияма и плотник Киосуке Дайсукэ. Как вспоминал Судзуки, Морисита всех собравшихся предупредил, чтобы они пришли рано утром в дом члена "Сэйнендан" Акио Нагая и уже оттуда направились убивать односельчан-корейцев, которые проживали в бараке японского жителя Мидзухо по фамилии Конбэ. "Морисита пригласил меня переночевать к себе… 22 августа Морисита, и я вышли из дома и направились к дому Нагая. Было около 3 или 3.30 утра", - говорил Судзуки. "Минут через 10-15 после нашего прихода Морисита сказал о том, что сейчас идем к дому корейцев, вернее - сараю Комбе, но конкретные задачи каждому не давал, только перед домом Конбэ, не доходя 150-200 метров. Я остался в засаде с обратной стороны сарая. Морисита Ясуо, Киосуке Дайсукэ, Хосокава Хироси, Чиба Масаси пошли к дверям сарая", - вспоминал Судзуки. Следствие и возмездиеСпустя год, в 1946 году, военная контрразведка органов государственной безопасности СССР заинтересовалась зловещими слухами о деревне Мидзухо. Было начато полномасштабное расследование. Согласно данным судмедэкспертизы, 27 корейских жителей Мидзухо, в том числе малолетние дети, 22 августа 1945 года были убиты с особым зверством – их зарубали саблями, им протыкали животы. Военным трибуналом Дальневосточного военного округа 27 сентября 1946 года самые активные участники резни Хироси Хосокава, Киосукэ Дайсукэ, Масаси Чиба, Набору Курису, Такеси Хосокава, Моити Чиба и Котаро Нагаи были приговорены к смертной казни и расстреляны во Владивостоке 26 февраля 1947 года. Еще несколько лиц, в том числе Судзуки, получили разные сроки заключения. Что касается Ясуо Мориситы, то он после расправы над корейцами попытался скрыться, но, как считается, был пойман советскими военными и расстрелян. На протяжении всей Второй мировой войны военная стратегия Японии носила ярко выраженный агрессивный характер и имела своей целью достижение мирового господства. Одной из стратегических задач Японии являлось уничтожение Советского Союза, в котором она видела главное препятствие в реализации своих планов. В феврале 1945 года на Крымской (Ялтинской) конференции между руководителями Советского Союза, США и Великобритании Иосифом Сталиным, Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем было подписано соглашение, согласно которому в обмен на участие советских войск в войне против Японии СССР передавались Курилы и Южный Сахалин, потерянные в русско-японской войне. Восьмого августа 1945 года СССР, выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте, вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную. Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. Император Хирохито 15 августа в обращении к японской нации объявил о капитуляции. Правительство Японии 2 сентября 1945 года подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны. Ранее РИА Новости публиковало вызвавшие широкий резонанс архивные материалы о бесчеловечных преступлениях японских военных времен Второй мировой войны. В этих документах, в частности, приводились факты разработки японцами бактериологического оружия в рамках подготовки к войне с Советским Союзом и другими странами и о том, как бесчеловечно оно испытывалось на ни в чем не повинных людях – на китайцах и пленных гражданах СССР.

https://ria.ru/20230728/gitler-1886829851.html

https://ria.ru/20230621/voyna-1879505335.html

https://ria.ru/20230622/zhertvy-1879693181.html

япония

ссср

сахалин

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япония, ссср, сахалин, иосиф сталин (джугашвили), уинстон черчилль, франклин рузвельт