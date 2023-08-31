https://ria.ru/20230831/ranenye-1893437749.html

При обстреле Ольгинки пострадали двое мужчин

При обстреле Ольгинки пострадали двое мужчин - РИА Новости, 31.08.2023

При обстреле Ольгинки пострадали двое мужчин

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Ольгинки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:51

2023-08-31T16:51

2023-08-31T16:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

волновахский район

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Ольгинки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 августа по состоянию на 16.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ольгинка (Волновахский район): - на территории Великоанадольской фильтровальной станции ранены мужчины 1957, 1989 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что в 15.00 украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ольгинке.

https://ria.ru/20230829/rabotino-1892734187.html

донецкая народная республика

волновахский район

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, волновахский район, украина, вооруженные силы украины