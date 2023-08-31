https://ria.ru/20230831/ranenye-1893437749.html
При обстреле Ольгинки пострадали двое мужчин
При обстреле Ольгинки пострадали двое мужчин - РИА Новости, 31.08.2023
При обстреле Ольгинки пострадали двое мужчин
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Ольгинки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:51
2023-08-31T16:51
2023-08-31T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
волновахский район
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867113398_0:192:2961:1857_1920x0_80_0_0_dd3de2a02cc0c1419386fff449d7c842.jpg
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Ольгинки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 августа по состоянию на 16.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ольгинка (Волновахский район): - на территории Великоанадольской фильтровальной станции ранены мужчины 1957, 1989 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что в 15.00 украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ольгинке.
https://ria.ru/20230829/rabotino-1892734187.html
донецкая народная республика
волновахский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867113398_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_1cb98d4ad8da0ac08d4d91e946c8b8fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, волновахский район, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Волновахский район, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Ольгинки пострадали двое мужчин
Представительство ДНР: при обстреле со стороны ВСУ ранены два жителя Ольгинки