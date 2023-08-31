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При обстреле Ольгинки пострадали двое мужчин - РИА Новости, 31.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:51 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/ranenye-1893437749.html
При обстреле Ольгинки пострадали двое мужчин
При обстреле Ольгинки пострадали двое мужчин - РИА Новости, 31.08.2023
При обстреле Ольгинки пострадали двое мужчин
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Ольгинки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:51
2023-08-31T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
волновахский район
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Ольгинки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 августа по состоянию на 16.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ольгинка (Волновахский район): - на территории Великоанадольской фильтровальной станции ранены мужчины 1957, 1989 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что в 15.00 украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ольгинке.
https://ria.ru/20230829/rabotino-1892734187.html
донецкая народная республика
волновахский район
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, волновахский район, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Волновахский район, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Ольгинки пострадали двое мужчин

Представительство ДНР: при обстреле со стороны ВСУ ранены два жителя Ольгинки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Ольгинки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 августа по состоянию на 16.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ольгинка (Волновахский район): - на территории Великоанадольской фильтровальной станции ранены мужчины 1957, 1989 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что в 15.00 украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ольгинке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККВолновахский районУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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