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Российские военные сорвали попытку ВСУ окружить Работино - РИА Новости, 31.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 31.08.2023 (обновлено: 13:21 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/rabotino-1893371483.html
Российские военные сорвали попытку ВСУ окружить Работино
Российские военные сорвали попытку ВСУ окружить Работино - РИА Новости, 31.08.2023
Российские военные сорвали попытку ВСУ окружить Работино
Российские военные сорвали очередную попытку ВСУ окружить село Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости руководитель местного общественного движения... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:12
2023-08-31T13:21
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
токмак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали очередную попытку ВСУ окружить село Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости руководитель местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. "Враг перебросил подкрепление на Ореховское направление и сосредоточил свои силы в районе поселка Вербовое, чтобы выровнять линию фронта и окружить Работино. Но планы противника сорваны", — рассказал собеседник агентства.Российская армия нанесла удары по местам скопления украинских войск в лесопосадках. Основные атаки противника удалось отбить и отбросить его от Вербового.За Работино продолжаются ожесточенные бои, заключил Рогов. В последние недели ситуация вокруг этого села стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ уже более двух месяцев обстреливают из артиллерии и пытаются штурмовать Работино. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
https://ria.ru/20230831/medvedev-1893345978.html
запорожская область
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, токмак
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Токмак
Российские военные сорвали попытку ВСУ окружить Работино

Рогов: ВС России сорвали новую попытку ВСУ окружить Работино

© РИА Новости / Давид Нармания | Перейти в медиабанкДым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
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Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали очередную попытку ВСУ окружить село Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости руководитель местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Враг перебросил подкрепление на Ореховское направление и сосредоточил свои силы в районе поселка Вербовое, чтобы выровнять линию фронта и окружить Работино. Но планы противника сорваны", — рассказал собеседник агентства.
Российская армия нанесла удары по местам скопления украинских войск в лесопосадках. Основные атаки противника удалось отбить и отбросить его от Вербового.
За Работино продолжаются ожесточенные бои, заключил Рогов.
В последние недели ситуация вокруг этого села стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ уже более двух месяцев обстреливают из артиллерии и пытаются штурмовать Работино. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныТокмак
 
 
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