https://ria.ru/20230831/rabotino-1893371483.html

Российские военные сорвали попытку ВСУ окружить Работино

Российские военные сорвали попытку ВСУ окружить Работино - РИА Новости, 31.08.2023

Российские военные сорвали попытку ВСУ окружить Работино

Российские военные сорвали очередную попытку ВСУ окружить село Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости руководитель местного общественного движения... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:12

2023-08-31T13:12

2023-08-31T13:21

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

токмак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали очередную попытку ВСУ окружить село Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости руководитель местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. "Враг перебросил подкрепление на Ореховское направление и сосредоточил свои силы в районе поселка Вербовое, чтобы выровнять линию фронта и окружить Работино. Но планы противника сорваны", — рассказал собеседник агентства.Российская армия нанесла удары по местам скопления украинских войск в лесопосадках. Основные атаки противника удалось отбить и отбросить его от Вербового.За Работино продолжаются ожесточенные бои, заключил Рогов. В последние недели ситуация вокруг этого села стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ уже более двух месяцев обстреливают из артиллерии и пытаются штурмовать Работино. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

https://ria.ru/20230831/medvedev-1893345978.html

запорожская область

токмак

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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, токмак