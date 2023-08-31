https://ria.ru/20230831/putin-1893457132.html

Путин поручил развивать социальную инфраструктуру Красноярского края

Путин поручил развивать социальную инфраструктуру Красноярского края - РИА Новости, 31.08.2023

Путин поручил развивать социальную инфраструктуру Красноярского края

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития социальной инфраструктуры Красноярского края. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:38

2023-08-31T17:38

2023-08-31T17:40

общество

красноярский край

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития социальной инфраструктуры Красноярского края. "Необходимо обеспечить развитие социальной инфраструктуры в населенных пунктах Красноярского края. Причём не только в ведущих промышленных центрах, но и в относительно небольших городах, которые активно развиваются рядом с крупными предприятиями. В том числе, имею ввиду повышение качества и доступности медицинских услуг, обновление школ, расселение ветхого и аварийного жилья, развитие инфраструктуры спорта и здорового образа жизни", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития Красноярского края. Президент напомнил, что за последние годы на федеральном уровне для регионов были запущены, так называемые, инфраструктурные меню, включая казначейские и инфраструктурные бюджетные кредиты, выделение средств из Фонда национального благосостояния и Фонда развития территорий. Он отметил, что в Красноярском крае эти ресурсы также должны пойти на ремонт коммунальных сетей, обновление общественного транспорта и другие цели, которые напрямую определяют качество жизни людей. "Хотел бы вновь подчеркнуть, развитие инфраструктуры системы здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты и, конечно, экологическая обстановка, качество воздуха в городах и селах должны отвечать современным стандартам. Жизнь людей должна быть комфортной, здоровой, если позволено будет, так сказать, и благополучной. Именно оценка граждан, именно это является ключевым критерием эффективности региональных властей и муниципальных команд всех уровней власти", - подчеркнул президент."Именно оценка граждан, именно это является ключевым критерием эффективности региональных властей и муниципальных команд всех уровней власти", - сказал он.Президент Путин упомянул, что необходимо применить все усилия, чтобы жизнь людей Красноярского края была комфортной и здоровой."Хотел бы вновь подчеркнуть, развитие инфраструктуры, системы здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты и, конечно, экологическая обстановка, качество воздуха в городах и селах должны отвечать современным стандартам", - отметил он.

https://ria.ru/20230831/putin-1893445751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, красноярский край, россия, владимир путин