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Путин поручил развивать социальную инфраструктуру Красноярского края - РИА Новости, 31.08.2023
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17:38 31.08.2023 (обновлено: 17:40 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/putin-1893457132.html
Путин поручил развивать социальную инфраструктуру Красноярского края
Путин поручил развивать социальную инфраструктуру Красноярского края - РИА Новости, 31.08.2023
Путин поручил развивать социальную инфраструктуру Красноярского края
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития социальной инфраструктуры Красноярского края. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:38
2023-08-31T17:40
общество
красноярский край
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития социальной инфраструктуры Красноярского края. "Необходимо обеспечить развитие социальной инфраструктуры в населенных пунктах Красноярского края. Причём не только в ведущих промышленных центрах, но и в относительно небольших городах, которые активно развиваются рядом с крупными предприятиями. В том числе, имею ввиду повышение качества и доступности медицинских услуг, обновление школ, расселение ветхого и аварийного жилья, развитие инфраструктуры спорта и здорового образа жизни", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития Красноярского края. Президент напомнил, что за последние годы на федеральном уровне для регионов были запущены, так называемые, инфраструктурные меню, включая казначейские и инфраструктурные бюджетные кредиты, выделение средств из Фонда национального благосостояния и Фонда развития территорий. Он отметил, что в Красноярском крае эти ресурсы также должны пойти на ремонт коммунальных сетей, обновление общественного транспорта и другие цели, которые напрямую определяют качество жизни людей. "Хотел бы вновь подчеркнуть, развитие инфраструктуры системы здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты и, конечно, экологическая обстановка, качество воздуха в городах и селах должны отвечать современным стандартам. Жизнь людей должна быть комфортной, здоровой, если позволено будет, так сказать, и благополучной. Именно оценка граждан, именно это является ключевым критерием эффективности региональных властей и муниципальных команд всех уровней власти", - подчеркнул президент."Именно оценка граждан, именно это является ключевым критерием эффективности региональных властей и муниципальных команд всех уровней власти", - сказал он.Президент Путин упомянул, что необходимо применить все усилия, чтобы жизнь людей Красноярского края была комфортной и здоровой."Хотел бы вновь подчеркнуть, развитие инфраструктуры, системы здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты и, конечно, экологическая обстановка, качество воздуха в городах и селах должны отвечать современным стандартам", - отметил он.
https://ria.ru/20230831/putin-1893445751.html
https://ria.ru/20230831/putin-1893440478.html
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общество, красноярский край, россия, владимир путин
Общество, Красноярский край, Россия, Владимир Путин
Путин поручил развивать социальную инфраструктуру Красноярского края

Путин заявил о необходимости развития социнфраструктуры Красноярского края

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития социальной инфраструктуры Красноярского края.
"Необходимо обеспечить развитие социальной инфраструктуры в населенных пунктах Красноярского края. Причём не только в ведущих промышленных центрах, но и в относительно небольших городах, которые активно развиваются рядом с крупными предприятиями. В том числе, имею ввиду повышение качества и доступности медицинских услуг, обновление школ, расселение ветхого и аварийного жилья, развитие инфраструктуры спорта и здорового образа жизни", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития Красноярского края.
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Президент напомнил, что за последние годы на федеральном уровне для регионов были запущены, так называемые, инфраструктурные меню, включая казначейские и инфраструктурные бюджетные кредиты, выделение средств из Фонда национального благосостояния и Фонда развития территорий. Он отметил, что в Красноярском крае эти ресурсы также должны пойти на ремонт коммунальных сетей, обновление общественного транспорта и другие цели, которые напрямую определяют качество жизни людей.
"Хотел бы вновь подчеркнуть, развитие инфраструктуры системы здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты и, конечно, экологическая обстановка, качество воздуха в городах и селах должны отвечать современным стандартам. Жизнь людей должна быть комфортной, здоровой, если позволено будет, так сказать, и благополучной. Именно оценка граждан, именно это является ключевым критерием эффективности региональных властей и муниципальных команд всех уровней власти", - подчеркнул президент.
"Именно оценка граждан, именно это является ключевым критерием эффективности региональных властей и муниципальных команд всех уровней власти", - сказал он.
Президент Путин упомянул, что необходимо применить все усилия, чтобы жизнь людей Красноярского края была комфортной и здоровой.
"Хотел бы вновь подчеркнуть, развитие инфраструктуры, системы здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты и, конечно, экологическая обстановка, качество воздуха в городах и селах должны отвечать современным стандартам", - отметил он.
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