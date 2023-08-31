Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Силуановым расходы на мост через Енисей - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/putin-1893449362.html
Путин обсудил с Силуановым расходы на мост через Енисей
Путин обсудил с Силуановым расходы на мост через Енисей - РИА Новости, 31.08.2023
Путин обсудил с Силуановым расходы на мост через Енисей
Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края успокоил министра финансов РФ Антона Силуанова по поводу строительства моста через реку... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:21
2023-08-31T17:21
красноярский край
россия
антон силуанов
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_0:188:2903:1821_1920x0_80_0_0_d747c76d58c8a3a58d6ce74d86636948.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края успокоил министра финансов РФ Антона Силуанова по поводу строительства моста через реку Енисей, глава государства отметил, что объект был сдан вовремя и без завышения расходов. "Сегодняшняя встреча посвящена вопросам развития Красноярского края. Рядом со мной (временно) исполняющий обязанности Котюков Михаил Михайлович. Я вот спросил его сейчас, уже поздновато у вас там, рабочие стоят. Он говорит, нет, ребята крепкие, привыкли работать и днем и ночью. раньше времени сдали мост, о котором мы сегодня будем говорить. И в деньги даже уложились, что не всегда бывает. Поэтому Антона Германовича можно успокоить, все в порядке - никакого завышения расходов на развитие инфраструктуры в данном случае нет", - сказал Путин. Президент также отметил, что Красноярский край является одним из ведущих экономических центров Сибири, регионом с мощной добывающей, обрабатывающей индустрией и с огромным потенциалом в социальной сфере, образовании, науке, туризме, транспорте, высоких технологиях. Путин отметил, что неоднократно бывал в Красноярском крае, и охарактеризовал местных жителей, как грамотных, современных и "с надежным сибирским характером. Также Путин напомнил, что Котюков с апреля является врио губернатора Красноярского края. "Уверен, что за четыре месяца, Михаил Михайлович, вы сумели оценить положение дел в регионе, обозначить наиболее острые проблемы, принять первоочередные меры и наметить задачи на перспективу", - обратился Путин к Котюкову.
https://ria.ru/20230831/putin-1893445751.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_96ecd6e1f457f422f9d19fcfd3b51e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, россия, антон силуанов, владимир путин, экономика
Красноярский край, Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин, Экономика
Путин обсудил с Силуановым расходы на мост через Енисей

Путин успокоил Силуанова по поводу расходов на строительство моста через Енисей

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края успокоил министра финансов РФ Антона Силуанова по поводу строительства моста через реку Енисей, глава государства отметил, что объект был сдан вовремя и без завышения расходов.
"Сегодняшняя встреча посвящена вопросам развития Красноярского края. Рядом со мной (временно) исполняющий обязанности Котюков Михаил Михайлович. Я вот спросил его сейчас, уже поздновато у вас там, рабочие стоят. Он говорит, нет, ребята крепкие, привыкли работать и днем и ночью. раньше времени сдали мост, о котором мы сегодня будем говорить. И в деньги даже уложились, что не всегда бывает. Поэтому Антона Германовича можно успокоить, все в порядке - никакого завышения расходов на развитие инфраструктуры в данном случае нет", - сказал Путин.
Президент также отметил, что Красноярский край является одним из ведущих экономических центров Сибири, регионом с мощной добывающей, обрабатывающей индустрией и с огромным потенциалом в социальной сфере, образовании, науке, туризме, транспорте, высоких технологиях. Путин отметил, что неоднократно бывал в Красноярском крае, и охарактеризовал местных жителей, как грамотных, современных и "с надежным сибирским характером. Также Путин напомнил, что Котюков с апреля является врио губернатора Красноярского края.
"Уверен, что за четыре месяца, Михаил Михайлович, вы сумели оценить положение дел в регионе, обозначить наиболее острые проблемы, принять первоочередные меры и наметить задачи на перспективу", - обратился Путин к Котюкову.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Путин поручил выбрать решение для газификации Красноярского края
17:11
 
Красноярский крайРоссияАнтон СилуановВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала