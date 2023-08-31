https://ria.ru/20230831/putin-1893449362.html

Путин обсудил с Силуановым расходы на мост через Енисей

Путин обсудил с Силуановым расходы на мост через Енисей - РИА Новости, 31.08.2023

Путин обсудил с Силуановым расходы на мост через Енисей

Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края успокоил министра финансов РФ Антона Силуанова по поводу строительства моста через реку... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:21

2023-08-31T17:21

2023-08-31T17:21

красноярский край

россия

антон силуанов

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края успокоил министра финансов РФ Антона Силуанова по поводу строительства моста через реку Енисей, глава государства отметил, что объект был сдан вовремя и без завышения расходов. "Сегодняшняя встреча посвящена вопросам развития Красноярского края. Рядом со мной (временно) исполняющий обязанности Котюков Михаил Михайлович. Я вот спросил его сейчас, уже поздновато у вас там, рабочие стоят. Он говорит, нет, ребята крепкие, привыкли работать и днем и ночью. раньше времени сдали мост, о котором мы сегодня будем говорить. И в деньги даже уложились, что не всегда бывает. Поэтому Антона Германовича можно успокоить, все в порядке - никакого завышения расходов на развитие инфраструктуры в данном случае нет", - сказал Путин. Президент также отметил, что Красноярский край является одним из ведущих экономических центров Сибири, регионом с мощной добывающей, обрабатывающей индустрией и с огромным потенциалом в социальной сфере, образовании, науке, туризме, транспорте, высоких технологиях. Путин отметил, что неоднократно бывал в Красноярском крае, и охарактеризовал местных жителей, как грамотных, современных и "с надежным сибирским характером. Также Путин напомнил, что Котюков с апреля является врио губернатора Красноярского края. "Уверен, что за четыре месяца, Михаил Михайлович, вы сумели оценить положение дел в регионе, обозначить наиболее острые проблемы, принять первоочередные меры и наметить задачи на перспективу", - обратился Путин к Котюкову.

https://ria.ru/20230831/putin-1893445751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красноярский край, россия, антон силуанов, владимир путин, экономика